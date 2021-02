Bắt 119 đối tượng ở trường gà vùng ven Sài Gòn icon

Khi đột kích vào 1 trường gà quy mô tại quận Bình Tân (TP.HCM), Công an đã bắt giữ 119 đối tượng để điều tra. Hiện Công an quận này đã khởi tố 14 đối tượng về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Công an đang sàng lọc số đối tượng còn lại để làm rõ, xử lý sau.