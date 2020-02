Đã bàn giao thi thể Tuấn 'khỉ' cho gia đình hỏa táng

Trưa nay, thông tin Công an bàn giao thi thể Tuấn “khỉ” (tức Lê Quốc Tuấn, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) cho gia đình để hỏa táng được 1 người thân trong gia đình của đối tượng Tuấn xác nhận.

Theo người này, chiều 14/2, thi thể của Tuấn được cơ quan Công an bàn giao cho gia đình, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tại nơi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

“Gia đình đau buồn với những gì xảy ra và muốn lo hậu sự nhanh nên chọn phương án hỏa táng thi thể Tuấn”, người quen của gia đình Tuấn cho biết.

Nguồn thông tin tiết lộ trong quá trình bao vây ngôi nhà hoang vào tối 13/2, do manh động chống trả, Tuấn "khỉ" đã bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tiêu diệt tại chỗ. Bước đầu làm rõ, Tuấn “khỉ” trúng 2 phát đạn ở vị trí ngay ngực và dưới cằm.

Rạng sáng 14/2, Công an đã đưa thi thể Tuấn về Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM để khám nghiệm theo các thủ tục cần thiết; chiều hôm đó đã bàn giao cho gia đình Tuấn lo hậu sự.

Phía gia đình cũng mong muốn giải quyết nhanh câu chuyện nên đã chọn phương án hỏa táng.

Như đã thông tin, đến nay Công an đã xác định từ chiều mùng 5 Tết (tức 29/1) đến sáng mùng 6 (30/1), Tuấn “khỉ” đã gây ra 3 vụ cướp bằng súng tại huyện Củ Chi khiến 5 người chết và 1 người bị thương.

Trong 15 ngày Tuấn “khỉ” trốn chạy, Công an TP.HCM đã huy động lực lượng đông đảo cùng Công an 1 số tỉnh lân cận, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an tổ chức truy lùng gắt gao.

Tối 13/2, Công an xác định Tuấn “khỉ” ẩn náu trong ngôi nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nên bao vây. Tuấn “khỉ” đã manh động nã 3 phát súng AK để tìm đường tháo chạy nhưng bị Cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận gần và tiêu diệt.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành khởi tố bắt giam và tạm giữ tổng cộng 13 người để điều tra vai trò có liên quan đến hành vi của Tuấn “khỉ”. Trong số đó có người đã tiếp tế lương thực cho Tuấn “khỉ” trong nhiều ngày, khi đối tượng này ẩn náu ở Củ Chi.

Linh An