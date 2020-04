ICTnews - Đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, Cục định nghĩa cường quốc về an toàn, an ninh mạng là một nước có lực lượng dân sự về an toàn, an ninh mạng đông đảo và có các doanh nghiệp trong lĩnh vực này mạnh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.