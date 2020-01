Cựu thủ tướng Nga Medvedev giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh

Quy định của Hội đồng An ninh Liên bang Nga bổ sung một điều khoản, theo đó Phó chủ tịch Hội đồng An ninh và thư ký Hội đồng An ninh nằm trong số các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh.

Bằng một sắc lệnh Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev vào vị trí Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga và chính thức tuyên bố miễn nhiệm chức vụ thủ tướng của ông. Điện Kremlin cho biết, các nghị định có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Hôm 15/1, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, ông Putin cho biết, ở chức vụ mới trong Hội đồng Anh ninh cựu Thủ tướng Medvedev sẽ có thể giải quyết được các vấn đề cải thiện quốc phòng và an ninh quốc gia.

“Tôi cho rằng điều đó là có thể và đề nghị ông ấy trong tương lai sẽ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực này. Tôi coi điều đó là có thể và sẽ làm điều đó trong tương lai gần tôi sẽ giới thiệu ông Medvedev giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng An ninh”, ông Putin nói.

Trước đó, về Thông điệp Liên bang năm 2020 mà ông Putin vừa trình bày, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, trong thông điệp Liên bang vừa được Tổng thống tuyên bố, đã nêu ra một số “thay đổi căn bản” đối với Hiến pháp Nga. Những thay đổi này, khi được thông qua, sẽ tạo ra những đổi thay lớn, không chỉ đối với một số điều trong Hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực về tổng thể.

Theo ông Medvedev, những thay đổi đó sẽ được áp dụng đối với “nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp”. “Trong bối cảnh này, Chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết. Tôi tin rằng đó là điều đúng đắn, và theo Điều 117 Hiến pháp Liên bang Nga, Chính phủ Nga sẽ giải tán”, ông Medvedev nói.

Thanh Bình (lược dịch)