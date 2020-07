20/12/2019

Trưa 20/12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cướp giật tài sản tại xã Long Thọ của nhóm 3 nghi can. Rạng sáng cùng ngày, nhóm này cố thủ trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả lực lượng công an.