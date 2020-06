Cướp có súng táo tợn cướp Trạm thu phí cao tốc Long Thành mùng 3 Tết icon

Hơn 10h trưa nay, công an huyện Thống Nhất và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang truy bắt các nghi can nghi dùng súng cướp đi số tiền lớn tại trạm thu phí cao tốc Long Thành-Dầu Giây.