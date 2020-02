Cuộc sống cơ cực của nghệ sĩ Mạc Can tuổi xế chiều

Mạc Can là một trong những nghệ sĩ gạo cội đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật,... Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can bữa no bữa đói, bệnh tật liên miên, cả ngày quanh quẩn trong 4 bức tường hẹp.

Mạc Can, người nghệ sĩ gạo cội luôn mang năng lượng tích cực.

Mới đây, một nhóm bạn trẻ đã ghé thăm nhà của nghệ sĩ Mạc Can, ghi hình lại cuộc sống hiện tại của ông. Những gì được chia sẻ trong căn phòng trọ ọp ẹp khiến nhiều người càng không khỏi thương xót. Chia sẻ về cái tên "Mạc Can" của mình, ông cho biết tên thật của ông là Lê Trung Can, nhưng vì nghèo quá nên người ta gọi Mạc Can. Lâu dần ông lấy luôn nó thành nghệ danh của mình.

Cuộc sống của ông khá khó khăn, ở trong căn phòng vỏn vẹn 15m2.

Cởi mở hơn về cuộc sống cá nhân, nghệ sĩ Mạc Can cho biết ông "ở đậu" trong nhà này nhờ con gái chủ nhà bảo mẹ cho ông ở để "vui nhà vui cửa".

Ông không có tiền, không có của, tự túc mưu sinh, có gì ăn nấy. "Tôi cắm một ít cơm nguội, ăn hai ba ngày chưa hết. Cháu ở bên sản xuất thì lần sau có bất cứ vai gì, dù hợp hay không hợp cũng cứ đến lôi đầu tôi tới diễn. Không cần mời đâu, lôi đầu tới diễn luôn.Tiền cát xê bao nhiêu cũng được, 5 xu 10 xu cũng được hết. Đói lắm chứ yêu nghề gì. Ăn cơm có gì đâu, có gì ăn đó, đến rau còn không có ăn".

Món đồ kho được nghệ sĩ Mạc Can làm để ăn mấy ngày.

Cuộc sống cơ cực, nhưng chất thơ thẩn, nghệ sĩ của Mạc Can chưa bao giờ nguôi đi. Ông vẫn đào hoa, vẫn si tình và say nắng một cô nàng U30 trẻ trung, bằng tuổi cháu mình. Cả hai gặp gỡ trong một lần đi uống cà phê, ông vô tình nghe giọng người phụ nữ này ngồi sau lưng kể về cuộc đời cô ấy.

"Đầu tiên, tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy xong xót ruột, thấy thương lắm. Ngày hôm sau, tôi có cảm giác khác khác trong người. Ngày hôm sau nữa lại nhớ nhớ, giống như thấp khớp chuyển qua gút ấy. Hai ba ngày sau, tôi chuyển qua yêu luôn. Lúc ấy tôi mới tự nhủ: 'Chết rồi! Yêu rồi giờ phải làm sao?'"

Ông cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ chuyện tình yêu.

Mặc dù băn khoăn nhiều về chuyện tuổi tác, thế nhưng hình như người phụ nữ này cũng biết tình cảm của ông. Mỗi ngày đi làm về, nghệ sĩ Mạc Can đều nhận được tin nhắn từ "crush"."Tôi phải đọc tin nhắn của nó xong mới ngủ được. Còn nếu không nhận được tin nhắn là tôi thức tới sáng luôn."

Thậm chí, thi thoảng cả hai còn chở nhau đi chơi :"Nó chở tôi thì giống chở ông ngoại, còn tôi chở nó lại giống bồ nhí. Mấy thằng quỷ bạn tôi nhìn thấy đòi "hốt" nó. Tôi ghen quá nên không chở nữa. Tôi đã hẹn nó kiếp sau rồi. Kiếp sau không biết nó còn đẹp như thế không nữa".

Qua lời kể của ông cũng đoán được, chuyện tình tuổi xế chiều này đã không thể kéo dài lâu. Ấy vậy mà nghệ sĩ Mạc Can vẫn kể chuyện một cách vô cùng lạc quan, vô cùng tích cực.

Dù cuộc sống có cơ cực, thế nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi.

Suy cho cùng, nghệ sĩ là vậy, "Bán cười cho thiên hạ, mua tiếng khóc cho mình, khóc cho kiếp nhân sinh, cười trần gian bạc bẽo." Không phải nghệ sĩ nào cũng có cuộc sống xa hoa, cũng có những người sống với nụ cười và nước mắt. Thế nhưng dù cực khổ đến đâu, trên môi nghệ sĩ Mạc Can vẫn luôn rạng rỡ nụ cười.

Phương Dung