Sáng nay 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chỉ đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm minh vụ 'xe dù' chạy lạng lách, đánh võng còn hành hung hành khách khi bị quay lại các hành vi của nhà xe này.