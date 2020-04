Khởi tố cụ bà đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm ở Nghệ An icon

Bị gia đình hàng xóm nghi ngờ trộm tiền, bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, trú ở ở Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã mang lọ thuốc diệt cỏ đổ vào giếng nước để “trả thù”. Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý.