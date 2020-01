CSGT dàn quân kiểm tra, xử lý “ma men” tất cả các ngày Tết

Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt và Luật Phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân cũng như dư luận.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cho rằng mức xử phạt là quá nặng so với thu nhập trung bình của người dân. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2020, mọi người luôn chúc nhau chén rượu, cốc bia đầu xuân và làm cách nào không bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật – Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông - Cục cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết: "Bên cạnh việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, lực lượng CSGT rất kiên quyết trong việc xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và vi phạm ma túy khi điều khiển phương tiện".

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật cũng thông tin: “Nếu tính riêng trong năm 2019 thì có hơn 182.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý, tính ra trung bình một ngày là gần 500 trường hợp vi phạm. Trước khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực, ngay từ đầu tháng 12/2019, lực lượng CSGT đã thực hiện chuyên đề cao điểm xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy”.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật khẳng định: “Xuyên suốt trong năm 2019 đến năm 2020, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt dịp Tết Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020”.

Theo Thượng tá Nhật, Cục CSGT vừa có chỉ đạo CSGT toàn quốc, gồm các đơn vị của phòng CSGT các tỉnh và Công an tuyến huyện tập trung tăng cường lực lượng, bố trí các phương tiện kiểm tra, đo nồng độ cồn, ra quân triển khai xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; đồng thời phối hợp với các lực lượng như cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy... để kịp thời ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông.

Về nghi ngại của người dân có tiêu cực trong lực lượng CSGT, Cục CSGT quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị thực hiện đúng quy trình nằm trong chỉ thị 01 của Bộ trưởng Bộ Công an, đảm bảo kiểm soát công khai minh bạch và phối hợp với các cơ quan để tuyên truyền tới người dân; đặc biệt, trong quá trình thực hiện kiểm tra các trường hợp vi phạm thì lực lượng CSGT cần có tác phong ứng xử, điều tiết thực hiện nhiệm vụ đúng, nghiêm chỉnh, tập trung đông lực lượng, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trong dịp Tết, sẽ không có chuyện ưu tiên bất cứ cá nhân nào, lực lượng CSGT ra quân đều đặn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do đó, Thượng tá Nhật khuyên người dân cần nêu cao ý thức đã uống rượu bia là không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác cùng tham gia giao thông.

Tiến Dũng