CSGT cả nước tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy

Trao đổi với PV, Trung tá Vũ Anh Điệp, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông- Cục CSGT, Bộ Công an cho biết: "Quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Khi xử lý các trường hợp dương tính với chất ma túy phải thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú, có biện pháp quản lý theo quy định của Luật phòng chống ma túy".

Theo Trung tá Điệp, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của những lái xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô trên các tuyến giao thông đường bộ, tập trung vào những tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, các tuyến đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã.

Địa bàn kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung tại các khu vực có đường quốc lộ đi qua, các khu công nghiệp tiếp giáp với đường quốc lộ, nhà hàng, quán ăn; khu vực quán bar, vũ trường, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy...

Lực tượng CSGT trên toàn quốc sẽ xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông như: nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, dừng, đỗ, tránh, vượt, đi vào đường cao tốc không đúng quy định, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện, hoạt động vận tải đường bộ; giấy phép lái xe, đăng ký xe, Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định ATKT và BVMT; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; xe quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng quá khổ, quá tải; quá số người quy định; đón, trả khách.

Ngoài ra còn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác được phát hiện trong quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo Trung tá Điệp, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã; vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ…

Khi xảy ra các hành vi chống đối, lực lượng CSGT phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Ngoài việc thực hiện kiểm soát, xử lý đối tượng, hành vi vi phạm theo chuyên đề trọng tâm nêu trên; căn cứ tình hình thực tế, phê duyệt kiểm soát các chuyên đề khác tại địa phương mình cho phù hợp. Thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, TTXH phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ.

Chuyên đề này được thực hiện theo hai giai đoạn. Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020: Các đơn vị, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền để người dân biết về đợt kiểm soát, xử lý chuyên đề này của CSGT, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020: Tổ chức ra quân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo kế hoạch.

Sông Yên