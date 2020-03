Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập

Đây là một trong những nội dung về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

Cụ thể, về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định...

Như vậy, trong thời gian sắp tới, việc áp dụng cơ chế thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được mở rộng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức của những địa phương này sẽ được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Theo Hoàng Triều/NLĐ