Công an triệu tập cô gái tung tin phun thuốc ngừa dịch Corona trên toàn quốc

Ngày 1/2, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Chiều 31/1, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã triệu tập Hà Thị Việt Trinh (SN 1995, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) đến cơ quan để làm rõ về việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên facebook cá nhân.

Trước đó, vào ngày 31/1, trên trang facebook cá nhân của mình, Trinh có đăng tải nội dung: “Đêm nay, nhà nước mình phun thuốc dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong khung giờ từ 4-7h30’ sáng 1/2/2020 nếu có việc ra đường thì nên đeo khẩu trang”.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội thông tin này đã có nhiều lượt thích, hàng chục bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Thanh Hóa) vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định chính Trinh đã đăng tải thông tin sai sự thật trên.

Tại cơ quan Công an, Trinh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và gỡ bỏ bài viết trên trang facebook cá nhân. Đồng thời, Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

