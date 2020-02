Công an TP.HCM: Tuấn ‘khỉ’ bắn 3 phát súng chống trả cảnh sát

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT kiêm giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM, chủ trì cuộc họp.

Công bố kết quả điều tra ban đầu của vụ án, Đại tá Quang cho hay, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án truy bắt Lê Quốc Tuấn và Bộ Công an thành lập cả Ban chỉ đạo chuyên án với quyết tâm cao độ, khẩn trương và áp dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau khi phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm thì ban chuyên án đã nhận được một số thông tin về Tuấn 'khỉ'. Và cuối cùng xác định, Tuấn ẩn náu tại nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Tối 13/2, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng các lực lượng khác tập kích bí mật để bắt đối tượng.

Theo đại tá Quang, đối tượng Tuấn liên tục chống trả quyết liệt, tìm đường tẩu thoát. Trong đó Tuấn bắn 3 phát, có 1 phát đạn lép và 2 phát nổ. Đối tượng Tuấn rất hung hãn, không đầu hàng.

"Chúng tôi đặt ra mấy yêu cầu. Thứ nhất là truy tìm, phát hiện đối tượng. Hai là, đảm bảo an toàn cho người dân. Ba là, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. Chúng tôi vây bắt đối tượng Tuấn không quá ồn ào, chủ yếu là lực lượng tinh nhuệ và quá trình truy bắt không quá 10 phút", Đại tá Quang nêu rõ.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin, trong sáng 14/2, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã vào hiện trường ở Củ Chi để chỉ đạo công tác mở rộng điều tra vụ án.

Ông Từ Lương khẳng định, đây chỉ là thông tin ban đầu, để báo chí rộng đường dư luận và tránh những thông tin không chính xác, suy diễn trên mạng xã hội. Sau quá trình điều tra cơ bản, có tình tiết mới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục cung cấp đến báo chí.

PV báo chí có đặt nhiều câu hỏi như: Tuấn bị tiêu diệt bao nhiêu phát đạn? Công tác khám nghiệm tử thi như thế nào? Sao đến tối 13/2 Công an mới khoanh vùng nghi phạm Tuấn? Tuấn thoát khỏi vòng vây ở Củ Chi như thế nào? Về vai trò đồng phạm của Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm? Tuấn bắn 3 phát đạn có gây thương tích cho ai không? Nhưng Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chỉ trả lời ngắn gọn là, Tuấn đã nổ 3 phát đạn, không gây thương tích cho người dân hay lực lượng truy bắt.

PV báo chí có đặt thêm về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng? Tuy nhiên, ông Từ Lương nhắc lại nội dung mà Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã thông tin báo chí vài ngày trước. Cụ thể, khẩu AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng không phải là súng thuộc quản lý của Công an TP.HCM và Công an các quận huyện.

Báo chí cũng đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý địa phương? Vì sao Tuấn khỉ thoát khỏi vòng vây ở Củ Chi, thì Đại tá Quang nói, những vấn đề này sẽ nói rõ khi kết thúc chuyên án, hiện chỉ cung cấp thông tin ban đầu, kịp thời cho cơ quan báo chí.

Cuộc vây ráp tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") bị tiêu diệt vào 22h15 tối qua, tại ngôi nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Thời điểm bị tiêu diệt, Tuấn "khỉ" bị truy nã đặc biệt về 3 tội danh gồm: giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thời điểm bị bao vây, Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn, trong có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn.

Đến nay, Công an xác định, chiều mùng 5 tết, 29/1 đối tượng Tuấn đã dùng súng AK bắn vào nhiều người tại sòng bạc trong vườn nhãn ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, làm 14 người chết và 1 người bị thương. Tuấn cướp xe SH bên trong cốp xe có 1 tỷ đồng.

Từ chiều hôm đó và đến rạng sáng hôm sau, Tuấn thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác. Trong đó có vụ bắn chết 1 người ở Tỉnh lộ 15, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Trong thông cáo mới nhất của Bộ Công an phát đi chiều 14/2 cũng có xác nhận, đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm, SN 1987, là bạn của Tuấn) bị truy nã về hành vi “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đã ra đầu thú vào ngày 3/2. Công an cho rằng, Tâm là người giữ số tiền 1 tỷ đồng, Tuấn đã cướp được từ sòng bạc.

