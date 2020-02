Công an TP Hà Nội phát khẩu trang miễn phí ở Ga Hà Nội và quận Tây Hồ

Số lượng khẩu trang được phát tới tận tay người dân là 75.000 chiếc. Đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.

Ngay trong đêm và rạng sáng 2/2, các đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Hà Nội cùng nhiều thành viên nhóm Hoa cúc xanh đã tiến hành phân chia các thùng hàng đựng khẩu trang lớn thành các túi nhỏ 3 chiếc để việc phát khẩu trang cho người dân được nhanh chóng, thuận lợi.

Trong sáng nay, mỗi người dân đã nhận được 3 chiếc khẩu trang từ các bàn phát miễn phí. Trên hệ thống loa phóng thanh của Ga Hà Nội và tại các điểm phát, Đoàn viên Thanh niên niên Công an Hà Nội cũng cầm loa phát đi thông báo về chương trình để người dân nắm được thông tin.

Tại các điểm phát khẩu trang miễn phí, để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự có cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân vào nơi nhận hàng và phân luồng giao thông.

