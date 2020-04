Gần 100 chiến sĩ công an bảo vệ phiên tòa xét xử vụ buôn bán 148 bánh heroin icon

Do vụ án có tính chất phức tạp, số ma túy được mua bán, vận chuyển đặc biệt lớn (148 bánh heroin) nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xét xử.