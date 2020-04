Bộ Công an giao Đại tá Phạm Minh Thắng phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk icon

Sau khi công bố Quyết định của Bộ Công an điều động Đại tá Vũ Hồng Văn(GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk) về làm GĐ Công an Đồng Nai. Đại tá Phạm Minh Thắng đã được Bộ công an giao phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi có giám đốc mới.