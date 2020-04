Ngày 7/4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ thông tin bịa đặt của một người chạy Grab bike đối với tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an đang bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn