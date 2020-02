Công an Hà Nội công khai thêm 25 cửa hàng thổi giá khẩu trang

Những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.

Cụ thể, 2 quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân; 1 nhà thuốc ở Tân Mai, quận Hoàng Mai; 1 nhà thuốc ở KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai; 2 nhà thuốc ở Tam Trinh, quận Hoàng Mai; 2 quầy thuốc ở Mai Châu, Đại Mạch, huyện Đông Anh; 1 quầy thuốc ở Kim Chung, huyện Đông Anh; 1 quầy thuốc ở Phùng Hưng, quận Hà Đông; 1 quầy thuốc ở Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở ngõ 251 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Phương Mai, quận Đống Đa; 1 quầy thuốc ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa; 1 nhà thuốc ở Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; 1 nhà thuốc ở Cụm 2 Xuân La, quận Tây Hồ; 1 nhà thuốc ở Âu Cơ, quận Tây Hồ; 2 nhà thuốc ở Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm; 1 nhà thuốc ở Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm.

Người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới Cơ quan Công an nơi gần nhất, trang facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (SĐT 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Tính đến hiện tại, dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn đang được các cơ quan chức năng kiểm soát, chưa phát hiện trường hợp nào tại Hà Nội bị lây nhiễm virus Corona (có 02 trường hợp phát bệnh từ tỉnh khác về Hà Nội điều trị).

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, đã xuất hiện tình trạng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội facebook để "câu like, câu view". Thậm chí một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Còn trước đó, trong ngày 1/2/2020, các lực lượng chức năng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.

Cụ thể, có 2 cửa hàng tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; 2 cửa hàng thuốc ở phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình; 1 quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân; 8 cửa hàng ở phố Phương Mai, quận Đống Đa; 1 cửa hàng trên đường Láng, quận Đống Đa; 1 nhà thuốc tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì; 1 quầy thuốc ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp này đều không niêm yết giá đối với mặt hàng khẩu trang theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ số khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Sông Yên