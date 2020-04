Chiều 6/1, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định điều động 53 CSGT về nhận nhiệm vụ ở các huyện, TP. Quyết định điều động do đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký.