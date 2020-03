Công an Đồng Nai điều động hơn 300 cán bộ các Phòng nghiệp vụ theo bộ máy mới

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã công bố quyết định bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy theo tổ chức bộ máy mới: điều động, bố trí công tác đối với 322 cán bộ chỉ huy cấp Đội các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Cụ thể, trong đó bố trí 270 cán bộ theo tổ chức bộ máy mới; điều động tăng cường 16 cán bộ về các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng, Công an cấp huyện; điều động tăng cường Công an các xã, phường: 30 cán bộ.

Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng đã giải quyết cho từ chức của 1 cán bộ công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, việc sáp nhập các Đội nghiệp vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an nhằm bảo đảm sự gắn kết, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Công an về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, việc xem xét bố trí chức vụ, vị trí công tác đối với từng trường hợp cụ thể tại các Đội nghiệp vụ theo tổ chức bộ máy mới là công việc đòi hỏi sự công tâm, khách quan, khoa học, không tư lợi, mục đích cá nhân hay vì lợi ích nhóm; mục đích chính là bố trí, sắp xếp công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác của từng đồng chí, đúng cơ cấu lãnh đạo chỉ huy theo quy định của Bộ Công an tại từng Đội nghiệp vụ và tăng cường Công an các xã, phường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Tuấn