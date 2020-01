Công an Bình Dương đột kích ổ bạc ngày Tết

Chiều 26/1, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 27 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều ngày 25/1 (mùng 1 Tết), các trinh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên phối hợp Công an xã Hội Nghĩa bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Phát hiện công an, các đối tượng nháo nhào bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị công an bao vây bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 đối tượng, thu giữ trên 135 triệu đồng cùng hàng chục xe máy của các đối tượng.

Công an thị xã Tân Uyên đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý.

Xuân An