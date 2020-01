Công an Bến Cát thông báo người dân cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn Thủy

Ngày 30/1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) ra thông báo truy tìm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), là người đã xả súng bắn chết tại chỗ 4 người ở một sòng bạc tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bến Cát, theo chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, đơn vị thông báo đến người dân về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn và đề nghị người dân nếu phát hiện thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Bến Cát cũng chuẩn bị sẵn sàng ra quân phối hợp truy bắt Tuấn khi cần thiết.

Vào tối cùng ngày, hàng trăm cảnh sát đang bao vây khu vực rừng tại xã Trung An ở Củ Chi vẫn đang truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM) giáp ranh với tỉnh Bình Dương, chỉ cách nhau 1 con sông. Vì vậy, công an không loại trừ có thể nghi phạm Tuấn có thể bỏ trốn sang thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Nguyễn Thắm