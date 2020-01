Có gì đặc biệt trong Thông điệp Liên bang 2020 của Tổng thống Nga Putin?

Mở đầu Thông điệp liên bang, Tổng thống Putin đã tập trung vào các chính sách đối nội.

Về vấn đề nhân khẩu học, Tổng thống Putin thông báo hiện dân số Liên bang Nga đã đạt mức 147 triệu người song Nga vẫn đang bước vào thời kỳ nhân khẩu học khó khăn. Tỷ lệ sinh năm 2019 ở mức 1,5 so với mức 1,3 vào năm 1943 và tỷ lệ 1,16 ở giai đoạn thập niên 1990 khó khăn, song tỷ lệ này với nước Nga vẫn là chưa đủ. Nga cần thoát khỏi bẫy nhân khẩu học và bảo đảm tăng trưởng dân số đất nước. Ông kêu gọi đưa ra các biện pháp, luật và chương trình mới với sự ưu tiên cao nhất nhằm tăng dân số nước Nga. Trong bản thông điệp, Tổng thống Nga đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để thực hiện mục tiêu này như hỗ trợ tài chính cho các gia đình đông con, hỗ trợ chi trả các khoản vay mua nhà, trợ cấp hàng tháng, miễn phí ăn ở trường cũng như chương trình hỗ trợ các bà mẹ. Mục tiêu đặt ra của Tổng thống Putin là vào giữa thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, Nga sẽ có 19 triệu học sinh, tăng gần 6 triệu so với năm 2010. Tổng thống Putin cũng đề nghị từ 1/9/2020, tăng lương cho gần 1 triệu giáo viên Nga với số tiền ít nhất là 5.000 ruble từ ngân sách liên bang.

Tổng thống Nga cho biết năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử, tuổi thọ của nước này vượt mức 73 tuổi. Điều này là do sự cải thiện chung về mức sống và đặc biệt là cải thiện về y tế. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu trang bị máy móc phương tiện mới cho các cơ sở y tế, đẩy mạnh đào tạo ngành y. Ông cũng cho biết từ năm 2020, ngành y tế sẽ áp dụng hệ thống lương mới với một khoản cố định, các khoản bổ sung và phụ cấp nhằm khuyến khích người lao động.

Tổng thống Putin cũng thông báo ngân sách liên bang tiếp tục thặng dư, đồng thời hoạt động của chính phủ và Ngân hàng trung ương đã giúp bình ổn giá, dự kiến lạm phát ở mức thấp. Ông khẳng định tình hình về cơ bản khác hẳn tình hình khó khăn 10 năm trước. Và nay, dựa vào nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cần đảm bảo cải thiện đời sống người dân và đây là ưu tiên của chính phủ.

Về kinh tế, ông Putin yêu cầu thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế quốc gia để tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn mức trung bình trên thế giới và để làm như vậy, từ năm 2020, Nga sẽ nỗ lực để tăng đầu tư hằng năm đạt ít nhất 5%. Ông cho biết Nga sẽ không tăng thuế doanh nghiệp trong ít nhất 20 năm, đẩy nhanh việc áp dụng gói các dự luật để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về vấn đề môi trường, Tổng thống Nga Putin kêu gọi đưa ra một hệ thống giám sát môi trường hoàn chỉnh. Cho tới cuối năm 2020, ít nhất 80 trong số 300 nhà sản xuất phải đổi sang sử dụng công nghệ mới để nhận được giấy phép về môi trường. Cần đưa ra hệ thống phân loại rác thải và chuyển đổi sang nền kinh tế tái sinh. Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc khảo sát môi trường và công nghệ làm thay đổi tương lai.

Về khoa học công nghệ, Nga sẽ hỗ trợ các công nghệ định hình tương lai để đạt được bước đột phá. Theo đó, Nga cũng sẽ tiếp tục phát triển các cơ sở hạ tầng nghiên cứu khoa học, đưa ra các đạo luật mới để nhanh chóng có được những công nghệ tiên tiến. Đến giữa thập kỷ này, cứ 2 nhà khoa học Nga có 1 người dưới 40 tuổi, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư và doanh nhân. Hỗ trợ, ủng hộ quá trình khởi nghiệp, góp phần tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số các lĩnh vực của nền kinh tế.

Tại buổi đọc thông điệp liên bang, Tổng thống Putin khẳng định năm 2020 sẽ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đây là ngày lễ thiêng liêng nhất của nước Nga. Đây không chỉ là ký ức về chiến thắng anh hùng mà còn là điều truyền cảm hứng cho tương lai. Nga phải bảo vệ chiến thắng này trước những lời lẽ dối trá.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga không cần một bản hiếp pháp mới. Tuy nhiên, ông đề xuất một số sửa đổi hiến pháp với ưu tiên bảo vệ quyền công dân. Ông Putin kêu gọi tăng cường vai trò của các thống đốc vùng với mỗi khu vực của nước Nga đều có đặc tính riêng. Ông cũng cho biết tất cả các phái trong Hội đồng Liên bang đều tin rằng cơ quan này cần có vai trò lớn hơn trong việc bổ nhiệm các thành viên chính phủ. Điều này sẽ giúp tăng cường vai trò và tầm quan trọng của quốc hội trong hệ thống chính trị. Đồng thời, Tổng thống sẽ không có quyền bác bỏ các đề cử thành viên chính phủ do Quốc hội đưa ra nhưng có quyền bãi nhiệm các thành viên của chính phủ và xác định những ưu tiên của chính phủ.

Ông khẳng định Hội đồng Nhà nước mà ông tạo ra đã cho thấy tính hiệu quả của mình và cho rằng cần có quy chế phù hợp cho cơ chế này. Tổng thống cần duy trì sự chỉ đạo trực tiếp với hệ thống quốc phòng. Đồng thời, việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật cần có sự tham vấn với Hội đồng Liên bang. Điều này sẽ giúp hệ thống có sự minh bạch cao hơn.

Hệ thống tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm luật pháp và quyền công dân. Bởi vậy cần gia tăng hơn nữa tính độc lập của các văn phòng công tố địa phương đối với chính quyền địa phương vì lợi ích của người dân. Tăng cường vai trò của Tòa án Hiến pháp, cho phép cơ quan này có quyền xem xét tất cả các đạo luật lập pháp trước khi nó được phê chuẩn.

Ông Putin cũng khẳng định, tất cả những thay đổi được ông đề xuất không ảnh hưởng tới nền tảng cơ bản của Hiếp pháp nước Nga. Đồng thời, cần phải đưa ra trưng cầu dân ý đối với những thay đổi Hiến pháp nếu có. Và kết quả cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là kết quả cuối cùng.

Chuyển sang vấn đề đối ngoại, Tổng thống Putin cho rằng trên thế giới đang nổi lên những sự kiện không thể đoán trước, không thể kiểm soát được như các sự kiện xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi trong những tuần và ngày cuối cùng năm 2019. Xung đột khu vực leo thang thành mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Do vậy, cần thể hiện ý chí chính trị, lòng can đảm. Thời điểm này đòi hỏi phải có hành động thực sự.

Các nước sáng lập Liên hợp quốc cần nêu gương và 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần chịu trách nhiệm cho sự ổn định trên hành tinh. Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác quan tâm. Nga không tìm cách áp đặt ý chí của mình và đã tăng cường an ninh cho mình một cách kịp thời và đầy đủ. Đây là lần đầu tiên không nước nào đuổi kịp Nga và nước này đang ở hữu những loại vũ khí mà các quốc gia hàng đầu khác vẫn chưa chế tạo được. Ông Putin cho biết khả năng quốc phòng của Nga đã được đảm bảo trước 1 thập kỷ, song Nga cần phát triển các vũ khí và hệ thống phòng thủ thế hệ tương lai.

Bản thông điệp Liên bang năm nay được Tổng thống Putin trình bày trước 1.300 khách mời bao gồm các thành viên Chính phủ, các thượng nghị sỹ và đại biểu Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma quốc gia (Hạ viện) LB Nga, các nhà ngoại giao, những người đứng đầu các tòa án Tối cao và Hiến pháp, đại diện các tín ngưỡng lớn và gần 900 phóng viên Nga và quốc tế tham dự.

Thanh Bình (lược dịch)