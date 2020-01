Cô gái dùng facebook đăng tin thất thiệt về virus corona bị phạt 10 triệu đồng

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết Âm lịch), một tài khoản facebook đăng tải bài viết với nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây, Bệnh việt Việt Tiệp...".

Sau khi nội dung trên được đăng tải, chỉ trong thời gian ngắn, bài viết thu hút gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22h cùng ngày, chủ facebook cá nhân trên gỡ bài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hải Phòng nhanh chóng xác minh làm rõ. Theo đó, chủ facebook cá nhân đó tên là Vũ Thị N.T (trú ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) sử dụng trang facebook cá nhân có tên T. K... để đăng nội dung trên.

Đồng thời, các cơ quan chức cũng xác minh làm rõ, trong ngày 26/1, tại Bệnh viện Việt Tiệp không có trường hợp nào nghi nhiễm corona.

Sáng 30/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hải Phòng mời Vũ Thị N.T lên làm việc. Vũ Thị N.T xác nhận facebook trên là tài khoản cá nhân và do cá nhân sử dụng để đăng bài viết.

T. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật; đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt trên.

Theo đó, hành vi của Vũ Thị N.T vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Vũ Thị N.T bị Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an TP Hải Phòng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

Tân Trường