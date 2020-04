ICTnews - Nhấn mạnh nguy cơ tấn công mạng luôn luôn thay đổi, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Huy Dũng cũng khuyến nghị, cơ quan Nhà nước cần tiên phong sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam.