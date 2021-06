Tiết lộ mới về người đầu tiên phát hiện châu Nam Cực

Một nghiên cứu mới đây tiết lộ người Maori, người bản địa New Zealand, có thể là những người đầu tiên phát hiện ra Nam Cực, cùng các lục địa băng giá và đại dương xung quanh.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng người Maori (New Zealand) có thể đã khám phá ra châu Nam Cực từ thế kỷ VII. Ảnh: The Guardian.

Theo trang The Guardian (Anh), một nghiên cứu mới của Đại học Otago - kết hợp văn học và lịch sử truyền miệng, được xuất bản trên tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia New Zealand - đã kết luận rằng người Maori, dân bản địa của vùng Aotearoa (New Zealand) có khả năng là những người đầu tiên khám phá vùng biển xung quanh Nam Cực và vùng lục địa cách xa nó.

Các nhà khoa học cho biết các cuộc hành trình của người Maori và người dân vùng Polynesia đến miền nam xa xôi đã diễn ra trong một thời gian dài, có lẽ là từ thế kỷ thứ VII. Điều này được ghi lại thông qua nhiều câu chuyện truyền miệng.

Theo lịch sử truyền miệng của các nhóm bộ tộc Maori Ngāti Rārua và Te Āti Awa, người đầu tiên đến Nam Cực là nhà thám hiểm người Polynesia Hui Te Rangiora.

“Những câu chuyện kể của người Polynesia về chuyến đi đến các hòn đảo, bao gồm chuyến đi vào vùng biển Nam Cực của Hui Te Rangiora và thủy thủ đoàn đoàn trên con tàu Te Ivi o Atea, có thể diễn ra vào đầu thế kỷ VII”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo truyền miệng, họ đặt tên cho đại dương ở Nam Cực là Te tai-uka-a-pia, có nghĩa là đại dương đóng băng. Từ “pia” ám chỉ cây dong riềng, loại cây khi cạo ra trông giống như tuyết.

Theo đó, các ghi chép về lịch sử truyền miệng của người Polynesia từ năm 1899 đã mô tả cuộc hành trình đến Nam Cực là “những vùng biển quái dị”.

“Những con sóng uốn lượn trong nước và trên mặt biển. Biển pia đóng băng. Các sinh vật biển lặn xuống độ sâu lớn. Vùng đất đó chỉ có sương mù, bóng tối và không thể nhìn thấy Mặt Trời. Những thứ khác giống như đá. Đỉnh hòn đá xuyên qua bầu trời. Vùng đất này trơ trụi và không có thảm thực vật trên đó”, ghi chép cho biết.

SP Smith, người ghi chép lịch sử truyền miệng, nói rằng những câu chuyện này đang mô tả tảo bẹ, các loài động vật có vú ở biển và núi băng trôi ở Nam Đại Dương.

