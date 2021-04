Thợ mỏ Uruguay phát hiện thạch anh tím hình trái tim hiếm có

Người thợ mỏ phát hiện ra thạch anh tím ở khu vực khai thác khoáng sản biên giới Uruguay và Brazil khi đang phá vỡ một tảng đá khổng lồ.

Quá trình khai thác diễn ra tại mỏ Santa Rosa ở khu vực Catalan ở Artigas. Khối thạch anh tím tạo thành một hình trái tim hoàn hảo thu hút ánh nhìn của bất cứ ai.

Thạch anh tím thường sử dụng làm đồ trang sức, tên gọi của nó xuất phát từ Hy Lạp cổ đại. Trong tiếng Hy Lạp, thạch anh tím có nghĩa là 'không bị say'. Do đó, nhiều người cho rằng đeo trang sức từ thạch anh tím sẽ được bảo vệ không bị say rượu. Trong khi đó, lính châu Âu thời trung cổ đeo ametit để được bảo vệ khi ra chiến trường.

Marcos Lorenzelli, Công ty Khoáng sản Uruguay cho biết: "Chúng tôi đang hoạt động khai thác mỏ bình thường. Chúng tôi đã tìm ra khối đã thực sự đẹp mắt, là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ. Sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp xứng đáng với lầm phát hiện chỉ có một lần trong đời này".

Marcos Lorenzelli tiết lộ đây là lần đầu tiên công nhân công ty tìm thấy một loại đá quý như vậy. Giá thầu ban đầu cho cặp đá trái tim này là 120.000 USD, tương đương khoảng 2,7 tỉ đồng. Marcos Lorenzelli ước tính trọng lượng của nó vào khoảng 80 kg.

Hoàng Dung (lược dịch)