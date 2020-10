Sinh vật lạ màu đen khá to nửa giống báo, nửa giống chó đi lại trên đường phố ở Anh.

Sinh vật lạ nghi là báo đen đi lại trên đường phố Anh

Những hình ảnh do camera an ninh ghi lại về 1 con vật màu đen, khá to đi lại trên đường phố ở thị trấn Eastbourne, thuộc hạt Đông Sussex, Anh khiến người dân cảm thấy kinh ngạc.

Những bức ảnh được ghi lại ngay trên con đường phía trước của gia đình chị Sandy Bawa sống ở thị trấn Eastbourne vào lúc 6 giờ sáng.

Cô Sandy Bawa cho biết: "Tôi nghĩ đó không phải là một con chó. Tôi mới lắp camera và hầu như ngày nào cũng có con cáo đi qua nhưng đây cũng không phải là một con cáo. Nó chẳng giống bất cứ con vật nào mà tôi từng nhìn thấy. Trông nó có vẻ giống một con vật hoang dã thuộc họ nhà mèo. Nó to hơn con chó giống Great Dane và mặt nó thì giống họ nhà mèo".

Great Dane là một giống chó nhà được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành. Great Dane được coi là giống chó cao nhất trên thế giới. Sandy Bawa chia sẻ bản thân cô không có chút sợ hãi mà cảm thấy thương con vật đó hơn. Cô có cảm giác như con vật đang bị bỏ đói và đi tìm thức ăn.

Từ ngày phát hiện sinh vật lạ, ngày nào Sandy Bawa cũng kiểm tra camera an ninh. Cô chia sẻ câu chuyện lạ kỳ với một người bạn là Ann Newton-Marcial, người bạn cho rằng đó là một con ngựa. Ann Newton-Marcial nói: "Trông nó to quá, bức tường trước nhà Sandy không lớn lắm đâu. Con vật thì rất lớn. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một con vật thuộc họ nhà mèo. Cô ấy rất sốc khi nhìn thấy nó và tôi cũng vậy".

Bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội đã làm dấy lên những tranh cãi. Người dùng có tài khoản CuiBonobo bình luận rằng 'đó là một con chó mà', tài khoản Deeyon cũng đồng tình với ý kiến rằng 'đúng là một con chó' ...

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến hoàn toàn trái ngược và cho rằng có thể đó là 1 con báo đen. Hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào được đưa ra.

Tiến sĩ Andrew Hemmings, Đại học nông nghiệp Hoàng gia ở Cirencester, đã cảnh báo có thể có tới 500 con 'mèo lớn' đi lang thang quanh vùng nông thôn Anh. Ông cho rằng có thể có khoảng 250 con báo đen và 250 con puma trong tự nhiên.

Hoàng Dung (lược dịch)