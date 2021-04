'Robinson đời thực' quyết từ bỏ cuộc sống trên đảo hoang sau 32 năm

Mauro Morandi là người đàn ông nổi tiếng với cái tên Robinson Crusoe của Italia là công dân duy nhân trên hòn đảo bình dị ngoài khơi bờ biển Sardinia suốt 32 năm qua.

Những giờ đây, Mauro Morandi đã quyết định tạm biệt túp lều nhỏ trên đảo Budelli của mình.

Sau nhiều lần chính quyền địa phương liên tục gửi thông báo cho ông về việc trục xuất nếu tiếp tục ở mãi trên đảo hoang, Mauro Morandi đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Người đàn ông 81 tuổi thông báo rằng: "Tôi sẽ ra đi. Tôi hi vọng Budelli vẫn được bảo vệ an toàn như tôi đã làm trong 32 năm qua. Bản thân tôi cảm thấy thực sự khó hiểu về tình huống này".

Người đàn ông 81 tuổi sống trên bảo kể từ năm 1989 sau khi tình cờ đặt chân tới vùng đảo Budelli sau khi thuyền của ông bị hỏng trên cuộc hành trình đến nam Thái Bình Dương.

Từng là một giáo viên, Mauro Morandi lần đầu tiên đặt chân đến đảo đã bị mê hoặc bởi cảnh quan nơi này và quyết định sẽ ở lại. Suốt 32 năm qua, Mauro Morandi không hề rời khỏi đảo Budelli lấy một bước.

Ông đã làm tất cả những gì có thể để ở lại trên đảo. Mauro Morandi nói: "Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để ở lại đảo. Tôi cũng không biết phải sống ở đâu khác, mà chắc chắn tôi không trở về nhà ở miền bắc nước Italia. Đây là cuộc sống của tôi". Ông sẽ chuyển đến một căn hộ nhỏ trên hòn đảo La Maddalena gần đó.

Mauro Morandi từng chia sẻ về lo lắng cho tương lai của Budelli, nơi anh ấy đã quyết liệt bảo vệ trong suốt 32 năm qua. Ông nói: "Gần đây tôi đã đuổi hai du khách xâm phạm vào bãi biển màu hồng, vượt quá giới hạn. Tôi dọn sạch rác trên cát, ngăn những kẻ xâm nhập đến đâu để gây náo loạn vào ban đêm. Tôi là người duy nhất chăm sóc, giám sát Budelli".

Mauro Morandi 'Robinson đời thực' ở Italia

Dẫu sống cuộc đời ẩn sĩ nhưng không vì thế mà ông Mauro Morandi mặc kệ sự đời. Điện thoại là phương tiện duy nhất kết nối Morandi với mọi người bên ngoài. Ông có đam mê chụp ảnh thiên nhiên và thường chia sẻ những bức ảnh về hòn đảo xinh đẹp lên mạng xã hội Instagram, Facebook nhằm thu hút được nhiều du khách đến với hòn đảo.

5 năm trước, chính phủ Italia phê duyệt kế hoạch biến đảo Budelli thành một phần của công viên quốc gia Arcipelago di La Maddalena. Căn nhà từng gắn bó với ông suốt 32 năm qua cũng sẽ bị thu hồi để cải tạo thành một trung tâm giáo dục môi trường.

Trước đó, David Glasheen, một cựu triệu phú Mỹ, sau khi thua lỗ tài sản do đợt khủng hoảng chứng khoán năm 1987, đã quyết định chuyển tới đảo Restoration, phía Đông Bắc Australia sinh sống từ tháng 5/1997. Ông cho biết bản thân thích nơi này vì cảm thấy an toàn, bất kể bạn lớn tuổi và cứng rắn như thế nào, bạn vẫn muốn an tâm đi ngủ mà biết mình sẽ không bị tấn công.

Hoàng Dung (lược dịch)