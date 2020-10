Phát hiện mạng nhện ‘ma quái’ siêu to đủ tóm gọn con người

Hình ảnh mạng nhện không lồ chia sẻ trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý và để lại nhiều bình luận về vẻ ngoài ma quái của nó.

Francis Skalicky, nhân viên truyền thông của Cơ quan bảo tồn Missouri đã chụp bức ảnh trên một con đường mòn gần Springfield.

Mạng lưới hình tròn phức tạp được xây dựng giữa hai cái cây trông thực sự to lớn. Con nhện đã tạo ra mạng lưới có hình dạng quả cầu.

Được biết, đó là sản phẩm của một cá thể nhện thợ dệt quả cầu, thuộc họ Araneidae, một trong ba loài nhện lớn nhất thế giới. Chúng nổi tiếng với việc tạo ra những thiết kế mạng nhện vô cùng phức tạp. Nhện thợ dệt quả cầu có kích thước lớn, có tám mắt giống nhau, chân có lông hoặc có gai. Con cái thường có kích thước khoảng hơn 1 cm không bao gồm chân, con đực nhỏ hơn con cái.

Mạng tơ của nhện thợ dệt quả cầu là các sợi xuyên tâm như nan hoa của bánh xe và các vòng tròn đồng tâm. Hầu hết các loài nhện thợ dệt quả cầu xây dựng mạng nhện theo chiều dọc, cố định vào các nhánh, thân cây hoặc công trình con người tạo ra. Mạng của chúng đáng chú ý nhất vào thời điểm cuối mùa hè, đầu mùa thu, khi mạng nhện và con trưởng thành đạt kích thước lớn nhất.

Mạng nhện giúp kiểm soát số lượng ruồi và các loại bọ khó chịu khác. Tuy nhiên, có người cho rằng với kích thước to lớn, mạng nhện do Francis Skalicky chụp lại được thậm chí có thể 'tóm gọn' con người nếu chẳng may đi vào lúc trời tối.

Rất nhiều cư dân mạng đánh giá cao sản phẩm tuyệt đẹp của nhện. Nhưng cũng có người cho rằng chúng gợi cho họ về một chiếc áo ren buồn tẻ.

Một khi con mồi, thường là côn trùng, chạm vào lưới sẽ cảm thấy choáng váng vì bị cắn rất nhanh chóng và sau đó sẽ bị những sợi tơ cuốn chặt. Nếu con mồi là côn trùng có nọc độc, ví dụ như ong bắp cày, thì con nhện sẽ nhanh chóng cuốn đối thủ trước khi cắn hoặc châm chích. Mạng nhện lớn có thể bắt một số động vật có xương sống nhỏ như dơi, chim.

HD (lược dịch)