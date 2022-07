Những cây cầu đáng sợ nhất thế giới không dành cho người yếu tim (Kỳ 2)

Cầu là một trong những phát minh xây dựng tốt nhất trong lịch sử loài người. Chúng cho phép tổ tiên của chúng ta đi từ vùng này sang vùng khác mà không cần phải đi đường vòng dài hoặc để bắc qua vùng nước chảy xiết.

Trong khi nhiều cây cầu cũ đã được cải tạo, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy một số cây cầu cũ này vẫn đứng vững và được khai thác với mục đích du lịch.

Cầu Gốc (Ấn Độ)

Những người xây cây cầu này quả là những kiến trúc sư tài năng, khi cây cầu được ngụy trang giống như một phần của khu rừng. Cây cầu được tạo nên bằng các vật liệu tự nhiên. Những chiếc rễ chằng chịt của cây Ficusastica được tạo hình để tạo nên một cây cầu rất riêng của thiên nhiên. Bộ lạc War-Khasis và War-Jaintias đã học cách làm cho cây mọc rễ đúng hướng để họ có thể biến chúng thành cây cầu tuyệt đẹp này.

Đường ván trên bầu trời (Trung Quốc)

Trung Quốc nổi tiếng với việc xây dựng những cây cầu kinh hoàng khiến du khách khiếp sợ. “Con đường ván trên bầu trời” là một đống ván gỗ ở rìa đỉnh núi. Vì tấm ván cao hơn mặt đất 7.000 feet, nên không có gì ngạc nhiên khi bạn cần dây nịt để băng qua. Điều đáng kinh ngạc là bạn cần phải tháo dây nịt của mình nếu bạn muốn vượt qua người khác và sau đó đeo lại dây khi bạn đã vượt qua người khác.

Canopy Walk (Ghana)

Những chuyến đi bộ trong rừng nhiệt đới luôn trở nên thú vị hơn bởi một cây cầu cao 130 feet xuyên qua các ngọn cây. Bạn sẽ có cơ hội gần gũi với thiên nhiên và có thể nhìn thấy một vài con rắn, chim và khỉ nếu may mắn. Cây cầu được xây dựng bởi người Canada để đưa khách du lịch đến công viên. Đường đi bộ bao gồm bảy cây cầu và chúng được làm từ dây thừng và ván gỗ. Chuyến đi xuyên qua thật đáng sợ nhưng tất cả đều được trang bị lưới an toàn, vì vậy cây cầu an toàn hơn vẻ bề ngoài.

Cầu Moses (Hà Lan)

Không có gì đáng ngạc nhiên là tại sao cây cầu này được đặt theo tên của người đàn ông trong Kinh thánh đã chia tay Biển Đỏ. Cây cầu được tìm thấy ở Hà Lan thực sự chia đôi dòng nước để du khách có thể đi qua. Cây cầu nằm giữa một con hào và nó cho phép du khách băng qua mặt nước để có thể đến thăm Pháo đài de Roovere thế kỷ 17, một pháo đài được xây dựng để ngăn chặn các cuộc xâm lược của Pháp và Tây Ban Nha.

Cầu sông Vitim (Nga)

Không có đủ biển báo "sàn ướt" trên thế giới để lấp đầy cây cầu trơn trượt này. Cây cầu bắc qua sông Vitim và được làm bằng ván gỗ dường như đã mục nát. Mùa đông ở Nga là khá lạnh và kéo dài, vì vậy cây cầu thường rất trơn trượt do băng. Những người lái xe thường được khuyên tìm một con đường khác để đi qua sông nếu có thể. Mặc dù vậy, những kẻ liều lĩnh vẫn hướng đến cây cầu để thực hiện cuộc hành trình.

Puente de Ojuela (Mexico)

Nhìn cây cầu rất chênh vênh này tường chừng như không có ai dám đi qua đó. Cây cầu được hoàn thành vào năm 1898 và đến năm 1991, nó mở cửa như một điểm thu hút khách du lịch. Ngày nay, nó chỉ được sử dụng bởi người đi bộ. Bị kẹt nửa đường thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng tôi.

Cầu Sunshine Skyway (Florida)

Cầu Bob Graham Sunshine Skyway được người dân địa phương gọi là Cầu Sunshine Skyway. Nó băng qua Vịnh Tampa và tổng chiều dài của nó là một con số khổng lồ 21.877 feet. Năm 1980, cây cầu ban đầu đã bị phá hủy sau khi một tai nạn trên cầu làm 35 người đã thiệt mạng, nhưng điều này không ngăn cản mọi người xây dựng lại cây cầu vào năm 1987.

Cầu sông Sidu (Trung Quốc)

Cầu sông Sidu là cây cầu cao nhất thế giới. Cây cầu thép được xây dựng vào năm 2009 và tiêu tốn 100 triệu USD để xây dựng. Nó treo trên độ cao 1.600 feet trên nền hẻm núi và 5.000 feet trên thung lũng sông. Cây cầu nối hai phần riêng biệt của đất nước mà trước đây không thể tiếp cận được do các dãy núi. Cây cầu có thể là một trong những cây cầu vững chắc nhất từng được xây dựng nhưng nó vẫn rất đáng sợ khi băng qua. Thật không may, những người muốn tham quan các địa hình riêng biệt không có lựa chọn nào khác.

Cầu Iya Kazurabashi (Nhật Bản)

Trong bức ảnh này, không một ai đang mạnh dạn dạo bước giữa lòng cầu. Thay vào đó, mọi người thận trọng nắm chặt hai bên vì sợ rằng họ sẽ rơi ra. Cây cầu được xây dựng bắc qua Thung lũng Iya vào thế kỷ 12 và nằm trên cao trên sông Iya-gawa ở Tokushima, Nhật Bản. Nó được xây dựng từ ván gỗ và dây leo núi.

Cầu cạn Millau (Pháp)

Cầu cạn Millau là cây cầu cao nhất thế giới và cũng là cây cầu dây văng lớn nhất châu Âu. Cây cầu dài 8.000 feet, rộng 105 feet và ấn tượng nhất là nó cao hơn 1.125 mét so với mặt đất. Cây cầu bắc qua Thung lũng Gorge ở miền Nam nước Pháp và mất ba năm để xây dựng. Các tấm chắn bên phải được xây dựng để giảm tác động của gió vì cây cầu đứng rất cao. Năm 2006, Cầu cạn Milau đã giành được Giải thưởng Cấu trúc Xuất sắc của Hiệp hội Quốc tế về Công trình Cầu và Kết cấu.

Cầu Pontchartrain Causeway (Louisiana)

Cầu Pontchartrain Causeway là một trong những cây cầu dài nhất và kinh dị nhất thế giới. Nó có thể chỉ cao 16 feet so với mặt nước nhưng vùng nước bên dưới rất nguy hiểm. Cây cầu đã giữ kỷ lục là cây cầu dài nhất trên nước trên thế giới kể từ năm 1969. Kể từ khi cây cầu được xây dựng, cộng đồng sống ở North Shore có thể tiếp cận New Orleans nhanh hơn vì cây cầu chỉ mất 50 phút để vượt qua.

Cầu treo Capilano (Canada)

Cầu treo Capilano là một cây cầu nổi tiếng ở Vancouver đưa bạn qua những ngọn cây. Nó cao 230 feet và dài 430 feet. Mỗi năm, 800.000 du khách đến sông Capilano để qua cầu và đắm mình trong khu rừng nhiệt đới. Cây cầu được xây dựng vào năm 1889 bởi George Grab Mackay và được cải tạo vào những năm 1950. Kể từ khi được cải tạo, cây cầu đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình bao gồm MacGyver, Sliders, The Crow: Stairway to Heaven và Psych.

Cầu treo kính (Trung Quốc)

Cây cầu kính treo khét tiếng là một trong những thiết kế kinh dị nhất trong danh sách này. Nó nằm trong Công viên Địa chất Quốc gia Shiniuzhai của Trung Quốc và trải dài 1.410 feet giữa hai ngọn núi. Hàng ngàn du khách đổ xô đến cây cầu mỗi năm để chụp những bức ảnh về khung cảnh ngoạn mục tại cây cầu. Nhìn qua đáy kính rất thú vị. Nhưng nếu bạn sợ độ cao, bạn có thể muốn chắc chắn rằng bạn có một người bạn bên cạnh để nắm tay.

Cầu Mackinac (Michigan)

Cầu Mackinac thường được biết đến với cái tên "Big Mac". Nó kết nối bán đảo trên và dưới của Michigan và kéo dài 26.372 feet. Được xây dựng vào năm 1956, cây cầu hiện là một điểm thu hút khách du lịch lớn. Nó được xây dựng chắc chắn và an toàn để băng qua, nhưng khi gió lớn, tốt nhất là không nên băng qua. Ô tô đã được biết là có thể bay ra khỏi cầu khi gió đặc biệt mạnh. May mắn thay, cũng có dịch vụ phà nếu bạn không muốn mạo hiểm trên cây cầu nguy hiểm này.

Cầu khỉ (Việt Nam)

Cây cầu trong bức ảnh này bắc qua Đồng bằng sông Cửu Long và nó được đặt tên theo động vật giống như chuyển động mà mọi người làm khi họ băng qua. Cây cầu khỉ này được làm từ một khúc tre. Người dân địa phương sử dụng những cây cầu này mọi lúc mặc dù chúng có thể gây nguy hiểm cho những người không quen sử dụng chúng. Tuy nhiên, người dân địa phương rất quen với truyền thống này ở Việt Nam.

Cầu Kawarau (New Zealand)

Cầu Kawarau là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nằm gần Queenstown. Ngày nay, nó được sử dụng chủ yếu cho du lịch hơn là sử dụng vào những mục đích khác. Mọi người di chuyển đến cây cầu để nhảy bungee. Nó chủ yếu được sử dụng làm cầu cho những người đi bộ đường dài trên Đường mòn Queenstown nổi tiếng. Người đi bộ, đi xe đạp và chạy bộ có thể được nhìn thấy băng qua vào tất cả các giờ trong ngày.

Cầu quỷ Rakotzbrücke (Đức)

Cây cầu này khá đáng sợ khi băng qua. Nó được thiết kế để xây dựng theo hình vòm dốc để khi phản chiếu trong nước, một vòng tròn đầy đủ sẽ được hình thành. Cây cầu được đặt tên như vậy vì người ta tin rằng chỉ có chính Satan mới có thể tạo ra một cây cầu kiểu này. Ngay cả khi bạn không thích băng qua, bạn cũng nên dừng lại chỉ để chụp một bức ảnh về cấu trúc hình tròn kỳ diệu.

Cầu hữu nghị Thái - Lào (Thái Lan, Lào)

Sông Mekong nối liền sáu quốc gia ở Đông Nam Á và bạn có thể băng qua chúng bằng cách sử dụng cái mà chúng tôi miễn cưỡng gọi là cầu. Trong hầu hết các trường hợp, "cây cầu" về cơ bản là những sợi dây mà bạn phải là một chuyên gia trượt dây chuyên nghiệp mới có thể đi qua. Bên dưới "cây cầu" là những ghềnh thác cực kỳ hung dữ và chắc hẳn hầu hết chúng ta đều phải tức điên lên khi vượt qua chúng. Tuy nhiên, đối với những người dân địa phương dũng cảm sống ở đó, cây cầu dây là một phần cuộc sống hàng ngày của họ.

Hạ Thảo (lược dịch)

