Những bức ảnh hài hước chứng minh mèo và chủ nhân là bản sao y đúc

Người ta thường nói rằng ở cùng với nhau trong thời gian dài, những chú mèo thú cưng và chủ nhân bỗng nhìn có nét giống nhau.

Nhiếp ảnh gia Gerrard Gethings, ở London, Anh đã tìm kiếm và ghi lại nhiều hình ảnh cho thấy người và mèo cưng có những đặc điểm, tư thế hoặc biểu cảm giống nhau. Nhiếp ảnh gia đã thực hiện bộ ảnh và đặt tên là 'Do You Look Like Your Cat', (tạm dịch: Bạn có trông giống mèo cưng?).

Những bức ảnh chụp rõ nét cho thấy sự giống nhau kỳ lạ giữa mèo và chủ của chúng.

Gethings bắt đầu chụp ảnh thú cưng vào năm 2008 sau khi nhận nuôi một chú chó có tên Baxter khá đáng yêu.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ rằng: "Đối với tôi, con vật cưng trong nhà rất đẹp và oai vệ như những động vật hoang dã trong tự nhiên".

Việc ghép cặp đôi, lúc mới nghe nhiều người có vẻ cho đó là chuyện ngớ ngẩn nhưng với Gethings, anh coi trọng công việc của mình. Đối tượng của Gethings thường là những sinh vật có cá tính, hài hước và khó đoán. Anh muốn thú cưng của mình trong hình ảnh lúc nào cũng xuất hiện vô cùng hoành tráng.

Gethings đã cố gắng gói gọn một cách hoàn hảo toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt mèo, từ hoang mang, bối rối đến ánh mắt đơn thuần, ranh mãnh.

Gethings cũng tạo ra sản phẩm trò chơi ghép cặp từ những bức ảnh của mình. Mỗi bức ảnh được in trên tấm card và người chơi cố gắng lấy được càng nhiều đôi giống nhau càng tốt.

Nhiếp ảnh gia Gerrard Gethings nói rằng: "Ghép cặp mèo với người chủ của chúng thực sự là một trò chơi vui nhộn. Khoảng 50 thẻ thể hiện hình ảnh thú vị về mèo và chủ nhân, cùng những lời văn hài hước cung cấp manh mối về 25 người chủ và mèo cưng. Trò chơi ghép cặp tăng thêm phần giải trí và cải thiện trí nhớ. Ai thu được nhiều cặp sẽ giành chiến thắng".

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh chứng mình mèo và chủ nhân là bản sao y đúc:

Hoàng Dung (lược dịch)