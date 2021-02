Những ‘bí mật’ ít người biết về nước Mỹ

Mỹ là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang bao gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang. Quốc gia này nằm gần như hoàn toàn trong Tây Bán cầu với 48 tiểu bang lục địa, thủ đô là Washington, D.C., thành phố lớn nhất là New York.

Mỹ nằm giữa Bắc Mỹ, giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam. Tiểu bang Alaska nằm trong vùng tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Canada ở phía đông và Nga ở phía tây qua eo biển Bering. Tiểu bang Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương. Mỹ cũng có 14 vùng lãnh thổ hay còn được gọi là vùng quốc hải rải rác trong vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Mỹ ngày nay là một quốc gia công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến, thành viên của hầu hết các tổ chức toàn cầu lớn. (Ảnh: Shutterstock)

Dưới đây là những sự thật ‘khủng khiếp’ ít người biết về nước Mỹ:

1. Thiết kế quốc kỳ Mỹ ở dạng hiện tại (với 50 ngôi sao) vào năm 1958 do một cậu học sinh 17 tuổi tạo ra. Đó là bài tập về nhà của Robert Heft.

2. Năm 1956, “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Thượng đế hay Chúng ta tín thác vào Chúa) đây là một tiêu ngữ của Mỹ. Có lẽ, nó đã xuất hiện trong Nội chiến, và bây giờ nó được áp dụng cho tất cả các loại tiền giấy của Mỹ.

3. Bảy tia sáng trên vương miện của Nữ thần Tự do tượng trưng cho bảy lục địa. Chiều dài của mỗi tia là 2,75 m và khối lượng là 68,5 kg.

4. Nếu bạn có 10 USD trong túi và không mắc nợ gì cả, thì bạn đã giàu hơn 25% người Mỹ. Nợ nước ngoài của Mỹ là hơn 21 nghìn tỉ USD và không ngừng tăng lên.

5. Khoảng 40% trẻ em ở Mỹ được sinh ra ngoài giá thú. Điều này chủ yếu là do ở Mỹ có nhiều cặp vợ chồng sống mà không có “con dấu” trong hộ chiếu.

6. Mặc dù thực tế là 74% người Mỹ tin vào Chúa, nhưng theo thống kê, 42% cũng tin vào sự tồn tại của ma, 26% phù thủy và 24% vào luân hồi. Đồng thời, Mỹ dẫn đầu về số lượng bài báo khoa học, chiếm khoảng 30% số lượng công bố trên toàn thế giới.

7. Ở Mỹ có một tượng đài độc nhất vô nhị (Four Corners Monument). Tượng đài này là điểm duy nhất mà 4 bang của Mỹ giao nhau cùng một lúc: Arizona, New Mexico, Utah và Colorado. Điểm đánh dấu đầu tiên dưới dạng một khu vực đổ bê tông được lắp đặt vào năm 1912, sau đó một đĩa đồng được tạo ra vào năm 1931, và vào năm 1992 Đài tưởng niệm Four Corners được dựng lên với hình dáng hiện tại.

Đài tưởng niệm Four Corners đánh dấu tứ giác ở Tây Nam Mỹ. (Ảnh: AP)

8. Không có ngôn ngữ chính thức của nhà nước ở Mỹ. Các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần để lập pháp hóa tình trạng của tiếng Anh, vốn là tiếng bản địa của 80% người Mỹ. Nhưng ở cấp liên bang, một quyết định như vậy đã không bao giờ được đưa ra.

9. Từ năm 1776 đến năm 1967, hôn nhân chủng tộc bị cấm ở Mỹ.

10. Có rất nhiều luật buồn cười ở Mỹ. Ví dụ: ở Ohio, bạn không thể mua bánh ngô vào Chủ nhật, ở New Orleans, Louisiana, bạn không thể buộc cá sấu vào vòi chữa cháy, ở New York bạn không được mang kem trong túi và ở Arizona bạn sẽ bị phạt nếu bạn đặt một con lừa ngủ trong phòng tắm.

11. Quân đội bị cấm sử dụng cờ Mỹ sản xuất tại Trung Quốc.

12. Tại 7 tiểu bang của Mỹ - Arkansas, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee và Texas, những người theo Chủ nghĩa vô thần không được giữ chức vụ công. Điều này bị cấm bởi hiến pháp địa phương.

13. 90% các tờ USD có dấu vết của cocaine. Bởi vì nhiều tờ tiền được sử dụng để hít cocaine, và được sử dụng để mua bán ma túy.

14. Ở Mỹ có 4.746 người có họ và tên hoàn toàn giống nhau. Thường thì đó là Thomas Thomas.

15. Tổng thống Mỹ duy nhất đắc cử sau khi ly hôn với vợ là Ronald Reagan. Đồng thời, có khoảng 100 cặp vợ chồng chia tay mỗi giờ ở Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã từng ly hôn vài lần, nhưng vào thời điểm đắc cử năm 2016, cuộc hôn nhân của ông với bà Melania đã chứng tỏ sức mạnh.

