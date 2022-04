Người đàn ông nặng nhất thế giới, 40 năm sau khi qua đời vẫn chưa ai 'xô đổ' kỷ lục này

Jon Brower Minnoch, người Mỹ giữ kỷ lục Guinness thế giới là người đàn ông nặng nhất thế giới với chiều cao 1,8 mét, nặng 635 kg.

Jon Brower Minnoch sinh sống ở Mỹ là người nắm giữ kỷ lục người nặng nhất thế giới từ trước đến nay, 40 năm sau khi ông qua đời vẫn chưa ai xô đổ kỷ lục của ông.

Người đàn ông nặng nhất thế giới, 40 năm sau khi ông qua đời vẫn chưa ai 'xô đổ' kỷ lục này

Ngay từ khi còn nhỏ, Jon Brower Minnoch đã có cơ thể to lớn, kích thước luôn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Theo các bác sĩ, Jon Brower Minnoch mắc béo phì từ nhỏ, cho đến khi qua đời vào năm 1983 ở tuổi 41 cơ thể Jon vẫn rất to béo hơn bình thường.

Năm 12 tuổi, Jon Brower Minnoch đã nặng 132 kg . Đến khi 22 tuổi, anh nặng 178 kg. Sau đó, cân nặng của Jon Brower Minnoch vẫn không ngừng tăng lên.

Khi được công nhận kỷ lục Guinness, Jon Brower Minnoch nặng 635 kg. Với chiều cao1,8 mét, Jon Brower Minnoch phải chịu nhiều vấn đề sức khỏe do cân nặng của mình như rối loạn hô hấp và bệnh về tim mạch.

Jon Brower Minnoch nặng 635 kg, cao 1,8 mét mắc nhiều vấn đề sức khỏe do cân nặng quá khổ như rối loạn hô hấp và bệnh về tim mạch.

Tình trạng phù nề, sưng tấy do chất béo dư thừa của Jon Brower Minnoch cũng không thể chữa khỏi. Jon Brower Minnoch từng được đưa vào Bệnh viện Đại học Seattle vào năm 1978 để chữa trị một thời gian nhưng kết quả không khả năng.

Anh luôn có nhân viên cấp cứu riêng, người này đã phải rất vất vả mỗi lần di chuyển anh. Khi đến bệnh viện, Jon Brower Minnoch nằm trên hai chiếc giường ghép lại với nhau và phải mất 13 người mới có thể nâng được anh đặt vào đúng chỗ.

Trong thời gian nằm viện, cân nặng của Jon Brower Minnoch có giảm xuống vì anh thực hiện chế độ ăn kiêng hạn chế 1.200 calo mỗi ngày. Tổng cộng anh ấy đã giảm 419 kg và chỉ còn nặng 216 kg khi ra viện.

Tuy nhiên, sau đó cân nặng của Jon Brower Minnoch lại tăng trở lại và phải đưa vào bệnh viện năm 1981. Jon Brower Minnoch mất 23 tháng sau đó vào năm 1983.

Ngoài ra, Jon Brower Minnoch cũng giữ một kỷ lục thế giới khác cùng với vợ. Đó là kỷ lục về sự khác biệt cân nặng của một cặp vợ chồng. Vợ của Brower Minnoch là Jeannette, chỉ nặng 50 kg, khoảng cách giữa hai người khoảng 585 kg. Cặp đôi kết hôn năm 1978 và có hai con nhưng chỉ 5 năm sau đó, Jon Brower Minnoch qua đời.

Hoàng Dung (lược dịch)