Người đàn ông 22 tuổi đến từ Australia giành được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới với thành tích cân bằng 6 viên sô cô la M&M xếp chồng lên nhau.

Kỷ lục có thể đến từ bất kỳ đâu, từ những điều phi thường cho tới những thứ hài hước, kỳ quặc và vô bổ nhất. Việc đạt được thành tích mà chưa ai từng thành công đều có thể đăng ký để lập kỷ lục thế giới. Một trong những kỷ lục hài hước vừa mới được thiết lập do người đàn ông 22 tuổi đến từ Australia.

Kỷ lục thế giới kỳ quặc từ những viên kẹo sô cô la

Thay vì luyện tập cơ bắp để lập thành tích, Brendan Kelbie, 22 tuổi tập trung rèn luyện sự khéo léo của đôi tay.

Bạn biết đấy, với thiết kế tròn trơn của viên kẹo sô cô la M&M việc xếp chồng 2 lên nhau, giữ được một khoảng thời gian nhất định để không bị rơi xuống không phải là việc dễ dàng.

Brendan Kelbie đã chứng minh sự khéo léo của mình bằng cách xếp chồng không chỉ 2 mà 6 viên kẹo sô cô la M&M.

Với thành tích này, anh ngay lập tức được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới, trở thành kỷ lục gia đích thực. Brendan Kelbie cho biết anh bắt đầu luyện tập và muốn chính phục kỷ lục sau khi biết đến câu chuyện của Will Cutbill.

Brendan Kelbie lập kỷ lục với thành tích xếp chồng 6 viên kẹo sô cô la M&M

Trước đó, kỷ lục thế giới thuộc về Will Cutbill người Anh với thành tích xếp chồng 5 viên kẹo M&M lập vào tháng 6/2021 và Rocco Mercurio người Italia hồi tháng 7/2021.

Will Cutbil bắt đầu chơi trò này trong đợt phong tỏa thứ 3 do đại dịch vào tháng 1/2021. Khi đó, anh đang ngồi ăn một túi kẹo sô cô la M&M và cảm thấy vô cùng nhàm chán. Do vậy, anh đã thử trò xếp chồng viên kẹo M&M cho vui.

Câu chuyện của Will Cutbill lan rộng sau khi được kỷ lục Guinness thế giới công nhận và tạo ra trào lưu chơi trò xếp chồng M&M. Hàng nghìn người đổ xô đi mua túi kẹo để thách thức bản thân với mong muốn đạt được kỳ tích vượt qua Will Cutbill.

Cũng chính vì lý do này mà sau đó rất nhiều kỷ lục gia xuất hiện, xô đổ kỷ lục của Will Cutbill. Brendan Kelbie cũng là một trong số đó.

Người đàn ông 22 tuổi đến từ Queensland, Australia đặt quyết tâm đòi lại danh hiệu bằng cách tạo ra chồng kẹo M&M cao nhất.

Theo Brendan Kelbie để đạt được thành công đòi hỏi sự kiên trì và một chút khéo léo. Những viên kẹo xếp ở trạng thái hoàn toàn tự do, có thể giữ vững vị trí trong khoảng 10 giây là thành công bước đầu. Chỉ nên dùng loại sô cô la cơ bản nhất, không sử dụng loại có hương vị khác như bạc hà hay đậu phộng.

Hoàng Dung (lược dịch)