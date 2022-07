Các nhà thám hiểm đã phát hiện ra một loạt các lỗ bí ẩn, 'thẳng hàng một cách hoàn hảo' dưới đáy biển.

Đoàn thám hiểm tàu Okeanos Explorer của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) phát hiện các lỗ hổng kỳ lạ khi đang điều tra khu vực Mid-Atlantic Ridge, nơi hầu như chưa được khám phá ở đáy biển thuộc dãy núi lớn nhất thế giới.

Hố 'người ngoài hành tinh' kỳ lạ dưới đáy đại dương

Các lỗ tạo thành một đường thẳng và xuất hiện với khoảng cách khá đồng đều, bao quanh chúng là những gò trầm tích nhỏ.

Các nhà nghiên cứu của NOAA cho biết họ từng biết về những lỗ hổng thẳng hàng này trong khu vực nhưng nguồn gốc của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Theo các chuyên gia, ban đầu nhìn vào những lỗ nhỏ giống như do con người tạo ra, nhưng xét thêm về đống trầm tích nhỏ xung quanh các lỗ thì họ thấy có vẻ như các lỗ tạo ra từ một thứ gì đó khác thường.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đang kêu gọi mọi người qua bài đăng trên mạng xã hội nhằm cùng nhau giải quyết bí ẩn phát hiện dưới đáy Đại Tây Dương.

Bài chia sẻ của NOAA thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng các lỗ giống như vết do dụng cụ đánh cá gây ra, hoặc do một vết nứt ẩn dưới đáy biển hoặc một đoạn ống bị chôn vùi. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến ​​cho rằng thủ phạm là do sinh vật đào hang hoặc bơi lội đã để lại những dấu vết nhỏ.

Bên cạnh đó, có một số bình luận 'huyền bí' như đó là một chiếc bánh quy giòn thực sự lớn và kiến biển là thủ phạm, hay đùa rằng đó có thể do người ngoài hành tinh.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra các lỗ hổng trong khu vực. Trước đó, hai nhà khoa học hàng hải thuộc Cơ quan cá biển Mỹ cũng phát hiện ra những lỗ rỗng bí ẩn dưới đáy đại dương trong một lần lặn vào năm 2004.

Vào năm 2004, các nhà khoa học đã đề xuất rằng một sinh vật sống đã tạo ra các lỗ, nhưng vì chưa ai nhìn thấy những sinh vật như vậy.

Bí ẩn chưa được giải đáp gợi nhớ đến "con đường gạch vàng" dưới nước mà các nhà thám hiểm đại dương đã phát hiện trên đỉnh ngọn núi dưới nước gần Hawaii.

Các nhà khoa học giải thích rằng việc làm nóng và làm mát đáy biển qua nhiều đợt phun trào núi lửa đã tạo ra con đường kỳ lạ.

Nghiên cứu mới gây sốc, chó 'nhìn' thế giới bằng mũi Nghiên cứu mới của Đại học Cornell, Mỹ cho thấy loài chó có thể 'nhìn', cũng như ngửi bằng chiếc mũi rất nhạy cảm của mình.

Hoàng Dung (lược dịch)