Lần đầu tiên sau 15 năm, tuyết rơi kỷ lục giữa tháng 8 ở Australia

Tuyết rơi tháng 8 lần đầu tiên trong 15 năm phủ kín những hàng cây

Mới đây, không khí lạnh ở Nam Cực bất ngờ tràn đến các khu vực Đông Nam của Australia gây ra đợt tuyết rơi bất thường giữa tháng 8 ở bang New South Wales, Victoria, Lãnh thổ Thủ đô Úc và đảo Tasmania.

Đây là đợt tuyết kỳ lạ, 15 năm qua chưa từng xuất hiện vào thời gian này, do vậy gây ra không ít xáo trộn cho cuộc sống người dân Australia.

Ở những khu vực cao 300 mét so với mực nước biển thì đây là lần đầu tiên bọn trẻ nhìn thấy tuyết vào mùa này. Trên mạng xã hội, người dân địa phương chia sẻ nhiều hình ảnh tuyết rơi phủ trắng xóa trên đường.

Người dân địa phương chia sẻ hình ảnh trẻ em chơi đùa trong tuyết trắng trong khoảng thời gian khác lạ này

Cục Khí tượng cho biết họ đã nhìn thấy một vài mảnh tuyết vụn bay đến Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Ở một số vùng núi cao, tuyết rơi dày hơn 1 mét kèm theo cái lạnh. Cục khí tượng dự báo nhiệt độ có thể sẽ xuống thấp hơn bình thường trong vài ngày.

Sự kiện hi hữu giữa tháng 8 dẫn đến việc một số con đường buộc phải đóng cửa hoặc hạn chế giao thông để đảm bảo an toàn. Chuyên gia Brett Dutschke của Weatherzone chia sẻ tuyết rơi nhiều ở một số khu vực Blue Mountains, Central và Southern Tablelands của New South Wales, ở độ cao khoảng 500 mét.

Các thị trấn phía tây Sydney, bao gồm Katoomba, Blackheath và Oberon trở nên khác lạ với khung cảnh trắng xóa ngoạn mục.

Ở nhiều khu vực núi cao, tuyết rơi dày hơn.

Ông Dutschke cho biết thời tiết sẽ bớt khắc nghiệt trong những ngày tới nhưng nhiệt độ vẫn sẽ rất lạnh.

Dutschke nói: "Những ngày tới trời vẫn sẽ khá lạnh, gió cũng giảm dần. Nhiệt độ xuống dưới mức trung bình 10 độ C. Thủ đô Canberra trải qua ngày lạnh nhất trong bốn năm, dự đoán nhiệt độ vào khoảng 7,3 độ C. Nhiệt độ cũng giảm mạnh tại Goulburn, Katoomba, Canberra và Orange, nhưng vì những cơn gió mạnh nên người dân sẽ có cảm giác nhiệt độ chỉ khoảng âm 5 đến âm 3 độ C."

Kangaroo chống chọi với những đợt gió lạnh, tuyết rơi bất thường vào tháng 8

Những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số động vật hoang dã địa phương đang đi chạy bộ trên những nền tuyết trắng. Chúng cũng đang trải qua sự chênh lệch nhiệt độ, sương mù mà không được báo trước.

HD (lược dịch)