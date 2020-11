Hi hữu: Em bé sinh ra vẫn nguyên trong túi ối

Em bé Brazil sinh ra vẫn nguyên trong túi ối

Những hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy em bé sinh ra ở Brazil vẫn nằm nguyên trong túi ối. Sự việc cực kỳ hiếm xảy ra với tỷ lệ 1 trong 80.000 trường hợp. Điều đặc biệt, đây là em bé của một cặp song sinh do người mẹ Keila Barbon Henrique sinh ra.

Người mẹ đã hạ sinh cặp song sinh Brayan và Emanuel tại một bệnh viện ở thành phố Criciuma, miền nam Brazil. Bé Brayan sinh ra nặng 2,546 kg, dài 44 cm trong khi bé Emanuel ra đời sau 9 phút, nặng 2,346 kg, dài 44,5 cm.

Cô Keila Barbon Henrique sinh thường, một bé sinh ra bình thường và một bé sinh ra vẫn nằm trong túi ối đầy chất lỏng. Mặc dù rất hiếm nhưng những ca sinh như bé Emanuel không quá nguy hiểm.

Thông thường khi trẻ sinh ra là túi ối cũng sẽ vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn trong quá trình phẫu thuật. Vì thế, một em bé chào đời mà còn nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp hơn nữa lại là một trường hợp sinh đôi.

Keila và chồng Gilmar Concatto da Silva, sống ở đô thị lân cận Forquilhinha đã vô cùng hạnh phúc khi đón cặp song sinh Brayan và Emanuel chào đời với sức khỏe ổn định.

Năm ngoái, các bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe phụ sản và trẻ em thuộc Phúc Kiến, Trung Quốc cũng chứng kiến sự việc hiếm có.

Em bé sinh ra vẫn nằm trong túi ối nặng 2,5 kg ở tuần thứ 36. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các bác sĩ đã phải quyết định mổ cấp cứu thai phụ để cứu hai mẹ con do em bé nằm ở tư thế nguy hiểm trong bụng mẹ.

Sau khi sinh ra cậu bé đã không tự thở trong khoảng hai phút, may mắn cuối cùng vẫn an toàn. Bác sĩ Pan trực tiếp tham gia kíp mổ cho biết: "Trẻ sơ sinh thường khóc ngay sau khi chào đời, khi hệ hô hấp của chúng được làm quen với môi trường mới xung quanh. Nhưng khi cậu bé chào đời vẫn nằm trong túi ối giống như môi trường bụng mẹ thì bé cất tiếng khóc chậm hơn so với những em bé khác. Các bác sĩ phải mở màng ối, làm sạch nước ối trong hệ thống đường hô hấp của bé".

HD (lược dịch)