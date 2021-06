Hô biến quán cà phê thành 'quyển truyện tranh' đen trắng lạ mắt

Thoạt nhìn, quán cà phê trông giống một trang truyện tranh đen trắng

Được thiết kế với 2 gam màu đen trắng truyền thống, nhưng sự phối hợp của 2 gam màu này vẫn chưa bao giờ là lỗi thời.

Hình ảnh quán cà phê BW Kafe ở Sankt Petersburg, Nga sớm trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nghệ sĩ người Nga Anfisa Toshina là người thiết kế nội thất độc đáo bên trong quán.

Thoạt nhìn, quán cà phê trông giống một bản phác thảo bằng than trên mảnh giấy trắng, tạo ra ảo giác như bạn là vật thể 3D duy nhất trong thế giới hai chiều. Đó là một thủ thuật khá hay trông giống như bối cảnh của video nổi tiếng 'Take on Me' của A-ha.

Mọi thứ bên trong quán khiến khách hàng có cảm giác giống như đang đi lạc vào một cuốn truyện tranh từ lối vào, đến lối trang trí đơn sắc nhưng tuyệt đẹp bên trong, với tường, sàn nhà, nội thất, và các chi tiết nhỏ khác đều chỉ có 2 màu trắng đen.

Mỗi góc quán là một khung cảnh nối tiếp như trong quyển truyện tranh

Mỗi không gian nội thất bên trong quán luôn tạo nên sự đặc sắc, ấn tượng, ấm áp, trầm tĩnh và vô cùng bình yên.

Phong cách thiết kế này xuất hiện lần đầu tiên ở Hàn Quốc, do các nhà sáng tạo của Cafe Yeonnam-dong 239-20. Từ đó, những bản thiết kế tương tự ngày càng được nhân rộng. Một số địa điểm tương tự mở cửa ở Nhật Bản vài năm trước và bây giờ là Nga, chưa kể các chi nhánh chính thức của quán Cafe Yeonman.

Mặc dù quán cà phê BW Kafe ở Sankt Petersburg, Nga trông giống bản sao của quán ở Hàn Quốc nhưng được cải tiến khá tốt và là cơ hội cho những người châu Âu muốn chiêm ngưỡng phong cách này nhưng không thể du lịch đến Hàn Quốc.

Thiết kế đặc biệt khiến khách hàng như biến thành vật thể 3D duy nhất trong thế giới hai chiều

Khách hàng thích thú tạo dáng trong không gian quán cà phê

Hoàng Dung (lược dịch)