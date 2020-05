Hết hồn với đôi môi 'dày nhất thế giới' sau 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Độc đáo bưu điện dưới nước ở ngoài khơi Thái Bình Dương Bưu điện dưới nước kỳ quặc ở Vanuatu là một trong địa điểm hiếm hoi du khách có thể gửi bưu thiếp cho người thân từ dưới đáy biển.

Andrea Emilova Ivanova 22 tuổi, sinh sống ở thủ đô Sofia, Bulgaria, được mệnh danh là 'búp bê Barbie đời thực' bắt đầu cuộc sửa đổi từ năm 2018. Cô đã chi hàng nghìn USD để tiêm chất làm đầy môi nhằm mục đích sở hữu đôi môi dày nhất thế giới.

Andrea Emilova Ivanova 22 tuổi thời còn chưa thực hiện sửa đổi đôi môi

Sau 20 lần nâng sửa, đôi môi của cô gái Bulgaria tăng kích thước gấp 4 lần so với ban đầu.

Bác sĩ khuyên cô nên dừng lại nhưng Andrea Emilova Ivanova chia sẻ rằng bản thân chưa thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục sửa môi để chắc chắn ngôi vị số một thế giới.





Đôi môi của Andrea Emilova Ivanova đã dày hơn nhiều lần so với ban đầu

Lần gần nhất cô bơm môi là 28/4. Mới đây, Ivanova đã chia sẻ video quay đôi môi ngày càng dày của mình trên Instagram hơn 32.000 người theo dõi.

Andrea Emilova Ivanova nói: "Tôi thấy rất tuyệt khi được tiêm dày hơn nhưng một số bác sĩ lại nghĩ rằng thế là đủ rồi. Bác sĩ của tôi bảo sẽ tiêm thêm cho tôi nhưng phải đợi ít nhất hai tháng nữa".

Cô gái 22 tuổi vẫn chưa thỏa mãn với đôi môi thực tại và tiếp tục sửa đổi trong tương lai

Trên trang Instagram cá nhân, cô nàng nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi và cổ vũ cô tiếp tục thực hiện mục tiêu. Bên cạnh đó, cô gái nhận không ít lời chê bai vì đôi môi quá khổ kỳ dị khác thường.

Andrea Emilova Ivanova cho biết: "Tôi nghĩ mỗi người có thể tự do lựa chọn phong cách của mình, to hoặc to hơn nữa. Tôi không quan tâm ý kiến của người khác lắm, quan trọng là tôi thấy thích".

Hoàng Dung (lược dịch)