WTA vinh danh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là “Cảng tàu khách hàng đầu Châu Á” 2020

Theo đó, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã vượt qua 7 “đối thủ nặng ký” để giành chiến thắng tại hạng mục “Asia's Leading Cruise Port 2020”, bao gồm: Cảng biển Kai Tak của Hongkong, cảng biển Laem Chabang của Thái Lan, cảng biển Phú Mỹ – Việt Nam, cảng biển Osaka của Nhật Bản, cảng biển Sanghai của Trung Quốc và “đương kim vô địch” năm 2019 – Cảng du thuyền Singapore.

Du thuyền quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Hạng mục “Cảng tàu khách hàng đầu Châu Á” được trao dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe về thiết kế tổng thể cảng biển; Kiến trúc của nhà ga; Mức độ an toàn; Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của hành khách cũng như sự thuận tiện trong quy trình, thủ tục với đối tác.

“Ứng viên” cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đến từ Việt Nam đã thỏa mãn một cách xuất sắc các tiêu chí này để nhận sự vinh danh từ tổ chức giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Thế giới - WTA. Theo đó,dưới bàn tay kiến thiết tài ba của “thầy phù thủy” Bill Besley, ngôn ngữ kiến trúc của nhà ga cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là sự chắt lọc và pha trộn tinh tế giữa tinh hoa văn hóa, kiến trúc Việt Nam và châu Âu, tựa như một góc phố cổ Hội An khi nhìn từ bên ngoài, song bên trong lại giống tầng hầm của con tàu biển thế kỷ 13 với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ tái hiện những hải trình cổ xưa. Từng chi tiết nhỏ nhất như các bức tranh trên tường, bóng đèn tới những con ốc trong nhà ga đều chứa đựng những câu chuyện phiêu lưu trên đại dương hấp dẫn du khách.

Du thuyền tỷ phú người Anh cập cảng.

Là cảng tàu khách du lịch chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón những siêu du thuyền từ khắp nơi trên thế giới. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng luôn đặt tiêu chí sự hài lòng của khách hàng lên trên hết. Mọi quy chuẩn về dịch vụ mà các hãng tàu quốc tế đề ra đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Cảng tàu còn được chủ đầu tư Sun Group trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như an toàn về dịch bệnh nhằm mang tới những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc cảng tàu chia sẻ, giải thưởng danh giá này là minh chứng cho sự nỗ lực duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như phương pháp tiếp cận toàn diện mà cảng đã áp dụng để phát triển ngành công nghiệp du thuyền ở Việt Nam và khu vực; Đồng thời khẳng định vị trí của hệ thống cảng biển chuyên biệt Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đêm trên bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa cơ sở hạ tầng, khai thác các công nghệ mới và cải thiện chất lượng dịch vụ như một phần trong cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo”, ông Hiệp khẳng định.

Theo số liệu mới nhất tính đến ngày 03/11, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 78 chuyến siêu du thuyền quốc tế với 121.050 khách và 36.260 chuyến tàu nội địa, đưa 887.124 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long.

Toàn cảnh cảng tàu khách hàng đầu Châu Á 2020.

Dù mới chỉ vận hành hơn 1 năm nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến tin cậy của các hãng du thuyền lớn trên thế giới. Những siêu tàu du lịch quốc tế từng cập bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có thể kể đến như Celebrity Millennium, World Dream, Mein Chiff, Westerdam, Voyager of the Sea… Đặc biệt, giới siêu giàu, tỷ phú đều lựa chọn cảng tàu là bến đỗ trong hải trình khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, của Vịnh Hạ Long.

Bên cạnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nhiều công trình hạ tầng, nghỉ dưỡng, khách sạn, khu du lịch của tập đoàn Sun Group cũng được WTA vinh danh tại lễ trao giải lần này. Theo đó, sân bay Vân Đồn nhận được giải kép là sân bay khu vực hàng đầu Châu Á 2020 và sân bay có phòng chờ thương gia hàng đầu Châu Á 2020; Sun World Fansipan Legend được trao giải Điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam 2020; Sun World Ba Na Hills vinh dự là công viên chủ đề hàng đầu Châu Á 2020; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được trao giải Khu nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu Việt Nam 2020…

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tọa lạc ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh có tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông bến cảng cấp đặc biệt và là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam. Cảng tàu khách gồm hai khu vực: Cảng quốc tế đón các tàu lớn, du thuyền quốc tế siêu sang và cảng nội địa đón tàu đi thăm Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, nhà ga Cảng hành khách rộng 4.500 m2 gồm 3 tầng được thiết kế bởi “bàn tay ma thuật” của Bill Bensley – top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới.

PV