Tây Ninh - viên ngọc tự nhiên miền Đông Nam Bộ

Nhắc đến Tây Ninh, người ta thường hay nghĩ đến một vùng đất quanh năm nắng gió, những chuyến hành hương lên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng để xin lộc, cầu tình duyên, hay thường truyền tai nhau về món ăn đặc sản bò tơ, bánh tráng trứ danh.

Chùa Bà ở Tây Ninh.

Nhưng đó là câu chuyện của năm 2020 trở về trước. Giờ đây, khi tìm kiếm từ khóa "Tây Ninh", có thể dễ dàng thấy những hình ảnh của một điểm đến "mới nổi" làm xiêu lòng bất cứ ai, với những trải nghiệm ngày càng phong phú, chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên núi Bà Đen.

Du lịch Tây Ninh đã "nâng cấp" ngoạn mục trong khoảng thời gian ngắn, bởi tuy không có thế mạnh về khí hậu như những thành phố du lịch nổi tiếng khác, nhưng Tây Ninh có rất nhiều “của để dành” về địa hình, đa dạng khí hậu, nhất là sức hút về du lịch khám phá văn hoá, tâm linh. Đặc biệt đạo Cao Đài và toà thánh Tây Ninh, cho đến nay vẫn là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà văn hoá, du khách trong và ngoài nước. Tây Ninh cũng hội đủ những tiêu chuẩn để phát triển du lịch khám phá khi sở hữu các địa danh hiếm có như rừng quốc gia Lò Gò - Xa Mát, thung lũng Ma Thiên Lãnh huyền thoại, hay hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á “Hồ Dầu Tiếng”…

Tòa Thánh Tây Ninh.

Nắm rõ các ưu thế của điểm đến, một kế hoạch đưa Tây Ninh chuyển mình đã được khởi động mạnh mẽ, với sự vào cuộc của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group... Trong đó, việc khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được lựa chọn là tâm điểm phát triển, và hành trình "lột xác" của điểm đến này có thể xem là một bước đi dứt khoát và tiêu biểu, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch Tây Ninh.

Tuyến cáp treo hiện đại.

Tháng 1/2020, tuyến cáp treo hiện đại với nhà ga Bà Đen đạt kỷ lục Guinness thế giới – hạng mục đầu tiên của khu du lịch Sun World BaDen Mountain do tập đoàn Sun Group đầu tư - đã được đưa vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển lên nóc nhà Nam Bộ và chùa Bà, gia tăng trải nghiệm của du khách bằng mô hình du lịch hiện đại, mang đến phương thức du lịch Núi Bà hoàn toàn mới lạ, ngắm danh lam Tây Ninh từ trên cao.

Chưa đầy 10 phút di chuyển, cáp treo đưa du khách lướt qua những tầng lớp khí hậu, kiến trúc và xúc cảm khác nhau thật sự thú vị. Nỗi ám ảnh về những chuyến hành hương nhếch nhác, lộn xộn, đặc biệt vào những dịp Hội xuân hay Lễ vía Bà cũng đã gần như được "xóa sổ" kể từ khi Sun World BaDen Mountain đi vào hoạt động. Sự đầu tư và quy hoạch quy củ, chất lượng tại khu vực chân núi và đỉnh núi, cùng với việc Sun Group đầu tư mở rộng sân Chùa Bà cho du khách thập phương rộng đường bái Linh Sơn Thánh Mẫu đã tạo nên một văn hóa du lịch văn minh mới tích cực tại điểm đến này.

Khung cảnh đỉnh núi Bà Đen ngày Hội trăng rằm Vân Sơn 2020.

Giờ đây, trên hành trình tìm về an yên của người dân, du khách và phật tử bốn phương tại nơi linh thiêng bậc nhất miền biên viễn, là không gian huyền ảo của mây, của sương, là nét kiến trúc ấn tượng của Ga Vân Sơn trên đỉnh núi hay Ga Chùa Hang tại Chùa Bà, là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, uy nghi mà nhân từ sừng sững giữa bạt ngàn hoa bung nở rực rỡ bốn mùa, là những trải nghiệm ẩm thực phong phú với nhà hàng buffet và các quầy hàng với hàng chục món ăn Á, Âu, chay... đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Nhà hàng buffet Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen.

Bởi vậy, không khó hiểu khi Núi Bà Đen ngày nay chinh phục du khách mọi lứa tuổi. Sự kết hợp hài hoà, tinh tế giữa bàn tay, trí tuệ con người và thiên nhiên nơi đây đã làm nên một Tây Ninh - điểm đến mới hút khách hàng đầu tại khu vực Nam Bộ.

Có thể thấy, đây là một hướng đi đúng đắn của tỉnh Tây Ninh khi chú trọng phát triển du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, lựa chọn Núi Bà Đen làm tâm điểm phát triển với sự vào cuộc của nhà đầu tư có tâm, có tầm, để đồng hành đưa du lịch Núi Bà nói riêng và Tây Ninh nói chung bứt phá. Nhờ đó, giai đoạn vừa qua, trong khi du lịch cả nước lao đao vì đại dịch Covid -19, Tây Ninh vẫn giữ được những con số lạc quan.

Theo ông Nguyễn Thành Tiễn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, trải qua hai đợt cách ly do ảnh hưởng từ Covid-19, nhưng lượng khách du lịch đến với địa phương này trong năm 2020 ước tính vẫn đạt mức 4,7 triệu lượt (bao gồm cả khách tham quan và khách lưu trú), đạt 87% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tín hiệu tích cực được thể hiện ở 2,2 triệu lượt khách tới tham quan các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Núi Bà Đen, Tòa Thánh... đạt 89% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách đến tham quan khu du lịch Núi Bà Đen chiếm 98% (2,1 triệu lượt khách). Dự đoán đến năm 2025, chỉ riêng KDL quốc gia Núi Bà Đen sẽ thu hút khoảng 5 triệu lượt khách/năm và tiếp tục tăng trưởng lên mốc 8 triệu lượt vào năm 2035.

Với những bước đi đầu tiên vững chắc và đúng đắn, tập đoàn Sun Group đang cùng tỉnh Tây Ninh tạo nên những dấu mốc mới cho du lịch Tây Ninh, đẩy mạnh phát triển sự đa dạng về du lịch từ bàn đạp vững chắc “khu du lịch quốc gia núi Bà Đen” và làm nên thương hiệu điểm đến Tây Ninh xứng đáng với tiềm năng vốn có và kỳ vọng của lãnh đạo, người dân, hoàn thành các mục tiêu chiến lược, đưa Tây Ninh trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Chiêu Nghi