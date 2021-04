Sắp ra mắt chính thức The Center - tâm điểm phồn hoa của thị trấn Địa Trung Hải

Với chủ đề “Sắc màu thị trấn Địa Trung Hải – Tâm điểm phồn hoa”, lễ ra mắt phân khu The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 18/4 tại Gem Center (Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM).

Đây hứa hẹn là hành trình khám phá vùng đất độc nhất vô nhị phía Nam đảo Ngọc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) với xúc cảm ngập tràn.

Trải nghiệm “chuyến du lịch Nam Phú Quốc”

Ý tưởng mang đến cho hơn 600 khách mời những trải nghiệm chân thực nhất về thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp bên bờ Nam đảo Ngọc, cũng như cảm nhận nhịp sống sầm uất của The Center – Tổ hợp shophouse nằm tại tâm mạch thị trấn, được chủ đầu tư thể hiện ngay từ những tấm thư mời được thiết kế đặc biệt.

Hành trình khám phá mảnh đất xinh đẹp Nam Phú Quốc sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho các vị khách mời.

Cầm trên tay những tấm “vé máy bay” với hành trình giả tưởng từ TP.HCM tới Nam Phú Quốc thu nhỏ, được tái hiện tại Trung tâm hội nghị Gem Center, các vị khách mời sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo đó, chỉ cần check-in Nam Phú Quốc, “du khách” sẽ bước vào hành trình giả tưởng chiêm ngưỡng những cột đá cổ tái hiện phế tích Pompeii (di tích tại miền Nam nước Ý), những đài phun nước, khu vườn treo đầy hoa lá mang phong cách châu Âu, kế đó là dãy shophouse The Center nhộn nhịp, nơi thưởng thức những món ăn ngon và mường tượng về tương lai kinh doanh nhộn nhịp tại vị trí đắc địa nơi tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải.

Thông qua các công nghệ hiện đại tạo cảm xúc mạnh như 3D mapping, LED 360 hiệu ứng 3D, Hologram… khách mời sẽ được trải nghiệm các công trình mang tính biểu tượng tại Nam Phú Quốc hay những trải nghiệm riêng có tại thị trấn Địa Trung Hải như đi cáp treo, cầu Hôn, ngắm hoàng hôn, tham quan đảo, xem show pháo hoa…

Ngay sau đó, sự hiện diện đặc biệt của chủ đầu tư sẽ giới thiệu đến khách mời những thông tin giá trị về phân khu The Center, cũng như cơ hội kinh doanh đắc lợi tại Nam đảo. Các nhà đầu tư được nghe tư vấn chuyên sâu và có thể đặt mua shophouse The Center ngay tại đây. Nhiều phần quà giá trị sẽ dành cho khách mời may mắn khi tham gia phần bốc thăm trúng thưởng.

Có thể nói, với tư duy duy mỹ và sự sáng tạo không giới hạn, mỗi công trình của chủ đầu tư Sun Group tại Nam Phú Quốc đều được nâng tầm trở thành những tuyệt tác kiến trúc, mê hoặc du khách và giới đầu tư. The Center là một công trình như vậy. Những kiến trúc sư yêu cái đẹp của Sun Group đã thổi hồn công trình bằng cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải và biểu đạt tinh thần Địa Trung Hải mạnh mẽ bởi cảnh quan, hệ thống tiện ích, các công trình biểu tượng và tới đây là chuỗi lễ hội.

Sức nóng của phân khu The Center không ngừng gia tăng khi nằm tại vị trí trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải.

Bởi thế, sức nóng của The Center sẽ không ngừng được gia tăng, tỷ lệ thuận với sự hoàn thiện của hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng Nam đảo.

Thỏa khát khao sở hữu shophouse The Center

Sức hút mãnh liệt của Sorrento, Amalfi hay Taormina - những thành phố lãng mạn, thơ mộng nhất bên bờ Địa Trung Hải chính là cảm hứng để Sun Group kiến tạo thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt tại TP Phú Quốc. Đặc biệt, phân khu The Center – tâm mạch của thị trấn được chủ đầu tư dày công vun đắp nhất. Bởi lẽ, vượt trên cả những dự án khác tại đảo Ngọc, The Center có vị trí trung tâm của trung tâm, trở thành điểm tụ, là tâm mạch hài hòa, cân bằng đưa tới vạn trải nghiệm trong từng bước chân du khách.

Từ vị trí này, du khách muốn vui chơi giải trí đẳng cấp chỉ mất vài phút đi bộ để đến nhà ga cáp treo An Thới, nơi sẽ dẫn lối hành trình khám phá cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đưa du khách tới Hòn Thơm và công viên nước Aquatopia hiện đại nhất Đông Nam Á, hòa mình vào không khí sôi động của tổ hợp thương mại giải trí Central Village với những nhà hàng ven biển sang trọng, những quán bar, pub sôi động suốt đêm hay ngắm kiệt tác Cầu Hôn, show trình diễn Vortex mãn nhãn cùng vũ điệu của nước – lửa…

Du khách cũng có thể nghỉ dưỡng ngay tại vị trí tâm mạch này, trong những tòa căn hộ cao tầng được ví như biểu tượng vươn lên của TP trẻ Phú Quốc, miệt mài khám phá những con phố dài miên man ngập tràn sắc màu, 2 bên là những tòa shophouse kinh doanh đủ dịch vụ từ cà phê, quán ăn, đồ lưu niệm đến làm đẹp, gallery…

Nhịp sống sầm uất của những dãy shophouse The Center kinh doanh đủ loại dịch vụ đón dòng khách đổ về Nam đảo.

Đủ đầy trải nghiệm như vậy, dễ hiểu vì sao The Center thu hút giới đầu tư ngay khi những thông tin đầu tiên về dự án rò rỉ trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm kinh doanh shophouse đều đánh giá cao tiềm năng kinh doanh đắc lợi của shophouse The Center.

“Có 2 lĩnh vực khiến tôi tự tin khi kinh doanh, khai thác shophouse tại Nam Phú Quốc, đó là căn hộ lưu trú ngắn hạn trên nền tảng Airbnb và kinh doanh chuỗi nhà hàng, cà phê. Khai thác những dịch vụ này tại Nam Phú Quốc quá hứa hẹn. Thiết kế ấn tượng của shophouse tại đây đã cho tôi ngay “concept” về mô hình kinh doanh”, bà Nguyễn Hà Linh, CEO một chuỗi nhà hàng Thái Lan tại Hà Nội cho hay.

Mảnh ghép trung tâm The Center của bức tranh thị trấn Địa Trung Hải trong tương lai sẽ không chỉ rực rỡ mà còn nhộn nhịp bởi những dãy shophouse sầm uất ngay trên bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera đã thành hình. Như thỏi nam châm hút giới đầu tư đến kinh doanh, buôn bán, hút du khách tới vui chơi, trải nghiệm, The Center được dự đoán sẽ trở thành “cung đường vàng” của du lịch Phú Quốc, nơi bất kỳ du khách nào cũng phải nghĩ đến đầu tiên mỗi khi đặt vé máy bay tới đảo Ngọc.

Và sự kiện Lễ ra mắt chính thức phân khu The Center - dự án Sun Grand City Hillside Residence chính là cơ hội quý giá để khách mời, giới đầu tư cảm nhận rõ nhất sức nóng.

