Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN

Đây là hoạt động mở đầu nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá với thông điệp “Why not Viet Nam” do Tổng cục Du lịch triển khai nhằm góp phần duy trì sự kết nối giữa du lịch Việt Nam và khách quốc tế.

Trước đó, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện quảng bá du lịch trên kênh truyền hình này.

Theo Tổng cục Du lịch, hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN Mỹ nhằm mục tiêu duy trì hình ảnh “một Việt Nam thân thiện, hấp dẫn trong tâm trí của khách du lịch quốc tế”, đặc biệt khách từ thị trường nguồn gần, trọng điểm của du lịch Việt Nam trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, mỗi clip sẽ có thời lượng 30 giây quảng bá về du lịch Việt Nam trên CNN trong vòng 6 tuần, kể từ ngày 15/10/2020. Clip do Tổng cục Du lịch xây dựng với sự tư vấn hỗ trợ của CNN và Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB).

Với tên gọi “Why not Vietnam”, clip giới thiệu những sản phẩm du lịch và điểm đến hàng đầu của Việt Nam, kết thúc với thông điệp: “When you’re ready to travel again, why not Vietnam?” (Khi bạn sẵn sàng du lịch trở lại, tại sao không phải là Việt Nam nhỉ?). Thông điệp là một lời khẳng định: Ngay khi đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên toàn cầu, hạn chế về đi lại được dỡ bỏ, du khách sẵn sàng trở lại, du lịch Việt Nam chào đón bạn.

Trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Tổng cục Du lịch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Với việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình nổi tiếng CNN sẽ góp phần củng cố hình ảnh du lịch Việt Nam, giữ vững thị trường nguồn khách, sẵn sàng phục hồi trở lại khi dịch Covid-19 được kiểm soát trên thế giới.

H. Anh