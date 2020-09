Mục tiêu lúc này là du lịch an toàn - an toàn để du lịch, sở du lịch các tỉnh, thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chí an toàn.

Phải phân vùng trọng điểm để triển khai kích cầu du lịch lần 2. Đó là chia sẻ của ông Huỳnh Văn Sơn - Giám đốc Công ty Ngôi sao biển Sài Gòn trước kế hoạch kích cầu du lịch lần 2.

Theo ông Sơn, tại Việt Nam, ngành du lịch đang "thấm đòn" nặng nề từ tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp cầm cự chờ cơ hội nên cũng cần chính sách hỗ trợ từ Chính phủ thông qua chương trình kích cầu thời điểm này.

Trong các chính sách kích cầu, người thụ hưởng cần là du khách, còn các đơn vị của ngành du lịch từ DN lữ hành, dịch vụ, vận chuyển, điểm tham quan, mua sắm… sẽ hưởng lợi gián tiếp khi có khách, có nguồn thu.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Sơn, chiến lược kích cầu cần chọn điểm nhấn, điểm đến cụ thể nào để hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có hạn. Quan trọng hơn nữa là cơ chế kiểm soát thế nào khi có chính sách và triển khai ra sao để thật sự hiệu quả. Như Đà Nẵng, từ điểm đến hàng đầu giờ bị thiệt hại nặng nề do đợt dịch vừa qua rất cần được hỗ trợ, kích cầu để sớm phục hồi.

Giải pháp kích cầu theo hướng tập trung vào 3 yếu tố chính là điểm đến an toàn, hệ thống cung ứng dịch vụ an toàn, người đi du lịch an toàn cũng được ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel, đề xuất.

Ảnh minh họa

Để làm điều này, Vietravel vừa họp bàn về kế hoạch kích cầu, khôi phục thị trường du lịch sau đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 2 với đại diện Tổng cục Du lịch và cơ quan quản lý du lịch ở TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Tây Ninh. Theo đó, chương trình dự kiến được triển khai đồng thời với 2 mục tiêu: Kích cầu du lịch và truyền thông về du lịch an toàn.

Mục tiêu lúc này là du lịch an toàn - an toàn để du lịch, sở du lịch các tỉnh, thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chí an toàn, được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng: điểm đến, dịch vụ và khách du lịch. Cơ quan quản lý du lịch sẽ theo dõi, kiểm tra giám sát để bảo đảm các đơn vị thực hiện theo đúng cam kết.

Bà Nguyễn Thị Yến, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Hanoi Trip cũng chọn cách đẩy mạnh du lịch nội địa. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Yến lý giải: “Đẩy mạnh du lịch nội địa chờ thế giới bình ổn về dịch. Tuy nhiên sẽ xảy ra tình trạng dịch vụ nội địa tăng đột biến do cầu nhiều hơn cung.

Nắm bắt được xu hướng đó, các công ty lữ hành trong nước hướng tới đẩy mạnh kích cầu nội địa, tập trung vào các nhóm khách nhỏ, khách gia đình, điểm đến gần. Đây cũng là yếu tố có lợi cho quá trình phục hồi của ngành du lịch Việt Nam.

Hoàng Thanh