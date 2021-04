Ninh Bình chuẩn bị chu đáo cho năm du lịch quốc gia

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2021 diễn ra vào tối ngày 20/4 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình hoàn thành, đảm bảo chu đáo và an toàn cho du khách.

Tỉnh Ninh Bình xác định, năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ là sự kiện “văn hoá – kinh tế – xã hội” quan trọng đối với Ninh Bình nói riêng và đất nước nói chung, có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế. Nhằm thông qua sự kiện này để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vấn đề phát triển du lịch gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, du khách tìm về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư tăng cao, lên tới gần 2.000 người/ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư cho biết: UBND huyện Hoa Lư đã lắp đặt xong 22 panô tuyên truyền, chăng treo băng rôn, cờ chuối, cờ Tổ quốc, đặt 8 mâm cờ tại khu trung tâm huyện. Trên các tuyến đường chính xã Trường Yên, tâm điểm của Lễ khai mạc đã trưng bày 200 chậu hoa, 15 băng rôn, 500 cờ các loại... Ngoài ra, xã đã huy động nhân dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực diễn ra Lễ khai mạc.

Ngành Du lịch cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tại các tuyến đường chính, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch. Đến nay, Sở Du lịch đã lắp đặt 10 cụm panô, chăng treo 500 băng rôn dọc, 50 băng rôn ngang trên tuyến đường Tràng An và trung tâm thành phố Ninh Bình. Hiện đang chuẩn bị gian hàng với diện tích 120m2 để quảng bá xúc tiến du lịch Ninh Bình tại Lễ khai mạc, qua đó, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và du khách hướng về sự kiện trọng đại này.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia gắn với Lễ hội Hoa Lư 2021 là chương trình nghệ thuật. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Xác định ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đã chạy đua với thời gian, khắc phục những khó khăn của thời tiết, quyết tâm luyện tập, mang đến cho du khách một chương trình hấp dẫn, góp phần quảng bá thiên nhiên, con người của đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như vùng đất Cố đô ngàn năm lịch sử.

Ngoài ra, Sở Y tế đã thành lập 10 đoàn kiểm soát dịch bệnh , 2 nhà bạt lắp đặt ở 2 cổng vào khu vực lễ hội và 1 đội chống dịch cơ động.

Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế cho biết trong Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, toàn ngành y tế đã triển khai kế hoạch về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực diễn ra lễ hội trước, trong và sau Lễ khai mạc; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, ngành Y tế sẽ bố trí cán bộ đo thân nhiệt cho du khách, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang tại 2 cổng vào sân lễ hội. Đối với những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở sẽ kiên quyết thực hiện cách ly theo đúng quy trình. Sở Y tế cũng đã xây dựng kịch bản trường hợp sau Lễ khai mạc nếu có ca dương tính với COVID-19 sẽ tiến hành truy vết theo sơ đồ chỗ ngồi đảm bảo hạn chế lây lan dịch bệnh ở mức thấp nhất.

Năm Du lịch Quốc gia 2021 được diễn ra trong suốt cả năm với 11 hoạt động chính cùng 27 hoạt động khác, do tỉnh Ninh Bình chủ trì và phối hợp tổ chức tại địa phương; 4 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Ninh Bình; 104 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Cà Mau...

Đây là sự kiện mở đầu các chuỗi sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch của cả nước sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Phương Thúy