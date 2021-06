Liên tiếp đạt nhiều giải thưởng quốc tế, du lịch Việt Nam khiến thế giới ngưỡng mộ

Tiếng vang vượt qua mọi ranh giới địa lý

Không chỉ WTA – Một giải thưởng mệnh danh là giải Oscar của ngành du lịch, mà rất nhiều tổ chức quốc tế uy tín như Trip Advisor, CN Traveller hay World Luxury Hotel Awards đều nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia đã có vị thế trên bản đồ du lịch thế giới có thể sánh ngang với nhiều cường quốc du lịch. Ngay cả trong thời điểm du lịch toàn cầu gần như bị “nhấn chìm” trong cơn đại hồng thuỷ Covid-19, thì du lịch Việt Nam, nói một cách hoa mỹ, dường như vẫn đứng vững “trên con tàu Noah trước cơn thịnh nộ của Chúa”.

Chỉ tính riêng năm 2020, Việt Nam đã nhận cơn mưa giải thưởng từ WTA ở rất nhiều lĩnh vực. Ngoài giải thưởng quy mô quốc gia “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam còn được xướng danh ở nhiều hạng mục giải thưởng dành cho các doanh nghiệp, điểm đến, công trình du lịch, nghỉ dưỡng trong nước. Cụ thể, ở lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines lần đầu nhận chiến thắng ở hạng mục “Hãng hàng không văn hóa hàng đầu thế giới 2020” và sân bay quốc tế Vân Đồn được vinh danh là “Cảng hàng không khu vực hàng đầu thế giới 2020”.

Ở lĩnh vực du lịch giải trí, khu nghỉ dưỡng Sun World Ba Na Hills chiến thắng ở hạng mục “Điểm thu hút khách du lịch mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới 2020”, Sun World Fansipan Legend (Lào Cai) được vinh danh là “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới”. Ngay cả nghỉ dưỡng – một lĩnh vực dường như sinh ra chỉ để xướng tên các quốc gia cường thịnh về du lịch, cũng đã dành rất nhiều danh xưng quý giá cho nhiều khu nghỉ dưỡng trên dải đất hình chữ S như: Khách sạn biểu tượng hàng đầu thế giới cho Hotel de la Couple – Mgallery (Sapa); Khu nghỉ dưỡng dành cho tiệc cưới sang trọng nhất thế giới - J.W Marriott Phu Quoc Emerald Bay…

Du lịch Việt không chỉ vượt qua các tiêu chí khắt khe để chinh phục các đại diện tinh hoa của ngành công nghiệp không khói, mà còn mê hoặc cả cộng đồng thế giới khi tạo ra những cơn “rúng động” bằng những siêu phẩm du lịch. Hiện tượng Cầu Vàng ở Bà Nà Hills thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến một thứ “virus” lây lan toàn cầu bất chấp việc mọi cửa khẩu đều đóng cửa và mọi đường bay đều đã đóng băng. Sau cơn sốt Cầu Vàng khắp mạng xã hội, trên những tờ báo đình đám nhất thế giới như Reuters, AFP, CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, mới đây nhất, bạn đọc của tờ Daily Mail đã gọi tên cây cầu của Sun Group trong danh sách “Kỳ quan mới của thế giới”.

Và như thế, dường như trong cơn bĩ cực nhất của ngành công nghiệp không khói toàn cầu, Việt Nam vẫn còn là một trong những điểm sáng.

Sứ mệnh của những “gã khổng lồ”

Không thể phủ nhận rằng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thăng hoa ngoạn mục của ngành du lịch trong những năm gần đây chính là nhờ chính sách đầu tư cho phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ. Đánh giá về vấn đề này, ngài Graham Cooke – Nhà sáng lập WTA nhận định: “Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một tầm nhìn để phát triển du lịch một cách bền vững và có kiểm soát, dựa vào thế mạnh và sức hấp dẫn về cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam”.

Tuy nhiên, để tạo nên cuộc cách mạng thực sự cho ngành du lịch, không thể không kể đến sự vào cuộc của các tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group,Vingroup… trong khoảng 5-10 năm gần đây. Nhờ có những “gã khổng lồ” thực sự trong ngành du lịch mà nhiều công trình đẳng cấp toàn cầu đã dần xuất hiện, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho du lịch Việt, đồng thời giúp du lịch Việt vươn cánh tay ra thế giới.

Còn nhớ 5 năm trước, Fansipan chỉ là đích đến trong mơ chỉ của những tay leo núi thứ thiệt, nhưng giờ đây, cả một quần thể Sun World Fansipan Legend được xây dựng,với hệ thống cáp treo kỷ lục thế giới, những công trình tâm linh kỳ vĩ và một hệ cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, ghi danh Sa Pa lên bản đồ du lịch thế giới với một vị thế mới: “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – một siêu phẩm của tập đoàn Sun Group hợp tác với “ông hoàng resort” Bill Bensley đã đưa Việt Nam từ một tên tuổi mờ nhạt trở thành “đối thủ đáng gờm” trên thế giới trong lĩnh vực du lịch xa xỉ. Liên tiếp 4 năm liền (2014-2017), khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà được WTA vinh danh là Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới. Tiếp sau sự xuất hiện của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, với sự đầu tư của những tập đoàn lớn, du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ đã trở thành một đặc sản của du lịch Việt với vô số các khu resort đẳng cấp quốc tế trải khắp mọi miền.

Mới đây thôi, bãi biển An Bàng (Quảng Nam) và Mỹ Khê (Đà Nẵng) lại lọt top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á 2021. Dường như, bất chấp dịch bệnh vẫn đang hoành hành trên thế giới, mọi quy định về cách ly đã không thể ngăn cản tiếng vang của du lịch Việt Nam vươn ra toàn cầu.Thậm chí, trang yourlocalguardian.co.uk của Anh cho rằng Việt Nam có thể trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 nhờ chiến lược ứng phó với dịch bệnh một cách chuyên nghiệp. Và điều đó hoàn toàn có cơ sở khi những điểm đến của Việt Nam đã có vị thế riêng không chỉ trên bản đồ du lịch thế giới, mà còn ở trong tâm trí du khách quốc tế.

An Nhiên