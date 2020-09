Làm sao để du lịch Việt Nam an toàn nhưng vẫn hấp dẫn?

Làm thế nào để du lịch khởi sắc, hấp dẫn du khách nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí an toàn, đó là nội dung của hội nghị "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều 24/9.

Toàn cảnh tọa đàm

Tọa đàm có ba phiên thảo luận gồm: Phiên 1 – Du lịch Việt Nam an toàn và Phiên 2 – Du lịch Việt Nam hấp dẫn. Cuối cùng, ở phiên 3, các bên sẽ cùng thảo luận để tìm ra giải pháp cho ngành du lịch trong mùa cuối năm 2020.

Sự kiện hướng đến mục tiêu đánh giá xu thế thị trường, nhu cầu mới của khách hàng để tìm ra giải pháp tức thời cho doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, tạo đà hồi phục bất động sản du lịch, đảm bảo tâm lý an tâm cho chủ đầu tư.

"An toàn" và "Hấp dẫn" là nội dung chính được thảo luận tại tọa đàm này. Để tìm ra giải pháp bảo đảm an toàn cho ngành du lịch, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, đại diện Bộ Y tế đã chia sẻ các nguyên tắc an toàn cơ bản cần đáp ứng tại các địa điểm vui chơi, giải trí, khu du lịch, lưu trú...

Bên cạnh đó, đại diện các địa phương trình bày về các giải pháp an toàn cho điểm đến, những lợi thế và khó khăn tại điểm đến. Doanh nghiệp cũng chia sẻ các giải pháp đã áp dụng trong hệ thống của mình. Đại diện Tổng cục Du lịch nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn với các dịch vụ, sản phẩm của ngành với địa phương, doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Nguyên Khôi, Trưởng Ban Tiếp thị và chuyển đổi số của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đối với các chuyến bay, việc bảo vệ cho phi hành đoàn và hành khách luôn được đặt lên hàng đầu bằng cách thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Hành khách được yêu cầu khai báo y tế trước mỗi chuyến bay, khuyến khích check-in, làm thủ tục trực tuyến trên app, website, tổng đài... để bảo đảm giãn cách xã hội. Đơn vị cũng cam đoan sẽ thực hiện an toàn tuyệt đối cho 156 chuyến bay đưa người lao động từ nước ngoài về nước, chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc...

Bên cạnh các biện pháp thực hiện an toàn, hấp dẫn cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn kích cầu lần 2, các địa phương, doanh nghiệp du lịch cũng cho rằng, để du lịch thật sự hồi phục và phát triển bền vững, các cơ quan quản lý du lịch nên có thêm nhiều chính sách hỗ trợ; tập trung đào tạo nguồn nhân lực tốt cho ngành du lịch.

Hoàng Thanh