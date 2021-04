Chàng trai du lịch đảo Phú Quý với chi phí 'siêu rẻ', địa điểm check-in đẹp như thiên đường

Vừa qua, tài khoản có tên Khoa Beo đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những trải nghiệm về chuyến du lịch Phú Qúy (Bình Thuận) với giá vô cùng rẻ, chuyến đi 3 ngày 2 đêm với "tổng thiệt hại" chỉ hơn 2 triệu đồng. Kèm với những dòng chia sẻ là loạt hình ảnh sang chảnh của chàng trai chụp tại "hòn ngọc xanh" này.

Bài viết của Khoa nhanh chóng thu về gần 8.000 lượt thích và hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Bài review về du lịch đảo Phú Quý của Khoa thu hút nhiều sự chú ý từ dân mạng.

Theo lời chia sẻ của Khoa, anh chàng thực hiện chuyến đi này vào đầu tháng 4. Địa điểm anh đặt chân tới còn khá hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều nên rất thích hợp với các bạn trẻ, đặc biệt là những người đam mê phượt.

Phú Quý là một điểm đến hấp dẫn vào mùa hè đối với những tín đồ du lịch khám phá.

Cụ thể bài chia sẻ về lịch trình di chuyển 3 ngày 2 đêm của Khoa và các bạn trong chuyến đi khám phá đảo Phú Quý như sau:

Ngày đầu tiên, đến tầm trưa nên nhận khách sạn và nghỉ ngơi, buổi chiều đi 1 vòng xem trước các địa điểm chụp hình.

Ngày thứ 2 trên đảo đi tour hòn Tranh, chiều đi 1 vòng sống ảo quanh đảo.

Ngày cuối cùng, sáng dậy sớm ngắm bình minh rồi lại tiếp tục 1 vòng quanh đảo. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, 12h trưa ra bến tàu, lên tàu về Phan Thiết.

Tổng chi phí cho chuyến đi mỗi người hết khoảng dưới 2,5 triệu đồng. Trong đó, tiền vé tàu khứ hồi: 700.000 đồng; vé xe khứ hồi: 280.000 đồng; tiền phòng là 400.000 đồng (3 ngày), thuê xe, xăng: 120.000đ; tour hòn Tranh: 250.000đ; ăn uống : 500.000đ. Tổng cộng khoảng 2tr3 đổ lại vì 1 số khoản sẽ có thể ít hơn nếu đi đông như ăn uống hoặc tiền phòng".

Trong chuyến đi đến Phú Quý này, Khoa đã lựa chọn xe khách khi di chuyển từ TP.HCM lúc 23h và đến Phan Thiết lúc 2h30' sáng hôm sau. Sau đó, nhóm bạn tiếp tục chờ đến 6h sáng để di chuyển lên tàu ra đảo Phú Quý.

“Từ Phan thiết ra Đảo Phú Quý thì có 3 hãng tàu, chúng mình phân vân giữa Phú Quý Express vs Superdong, nhưng do tới sớm, chờ hơi lâu nên chọn tàu đi trước là Superdong. Thời gian lênh đênh dập dìu bồng bềnh trên biển khoảng 2 tiếng rưỡi là chúng ta tới đảo rồi”, Khoa chia sẻ.

Trong bài đăng của mình, Khoa cũng đưa ra những lưu ý khi mọi người lựa chọn hãng tàu. Chàng trai 9X nói: “Nếu muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi thì các bạn có thể di chuyển ra Phan Thiết sớm và thuê nhà nghỉ qua đêm, sáng dậy ra bến tàu như vậy sẽ có thời gian nghỉ ngơi và đỡ phải vật vờ lúc sớm.

Vé của 2 hãng kia ngang nhau và may mắn mình đều trải nghiệm 2 hãng này (đi Superdong, về Phú Quý Express) nên cảm quan của mình là Phú Quý Express sẽ ổn hơn nếu bạn là người dễ say sóng, do loại tàu có giường nên các bạn lên chỉ cần nằm ngủ 1 giấc là tới nơi”.

Khoa lưu ý thêm rằng du khách nên đặt vé sớm thông qua các trang web của hãng. “Mẹo nhỏ khi đặt vé trên trang của hãng Phú Quý là bạn sẽ chỉ được chọn giường 1 chiều, 1 chiều còn lại bắt buộc chọn ghế. Giải pháp là tách ra book lẻ!”, Khoa gợi ý.

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ này cũng khuyên mọi người nên chuẩn bị thêm thuốc say xe để phòng trừ việc bị say sóng. Bởi vì việc di chuyển trên tàu cùng với thời tiết và những yếu tố khách quan rất dễ khiến du khách bị say, từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng tham quan, trải nghiệm.

Trong một chuyến du lịch thì việc ăn - ngủ - nghỉ chính là những vấn đề được quan tâm hàng đầu nên Khoa không quên chia sẻ: “Có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhỏ ở trên đảo. Tuy chất lượng không thể bằng những khách sạn trong các thành phố lớn nhưng cũng khá sạch sẽ và giá cả cũng hợp lý (trung bình giá khách sạn từ: 250.000 – 300.000 đồng/ ngày).

Ở Phú Quý có 1 điều đặt biệt là khi bạn liên hệ thuê xe thì khi mới đặt chân tới đảo, bạn sẽ lấy xe, chạy về khách sạn rồi sau đó khi về, cũng chạy ra để ngay tại cảng luôn mà không sợ mất. Thường sẽ có 1 người bên thuê xe ở đây đón bạn và trao trả xe”, Khoa kể.

Về việc ăn uống ở trên đảo, Khoa nhận xét rằng đồ ăn vô cùng tươi ngon và rẻ. Anh chàng cho rằng nên đi sớm một xíu, tầm 18h tới gọi món là ăn dần dần, 19h khách đến đông quá thì quán trở tay không kịp. Hàng ăn vặt thì đa số là bánh plan, giá "siêu hạt dẻ", có mấy quán trà sữa, ốc, bánh tráng trộn ở khu trung tâm đảo nữa...

Ngoài ra, Khoa cũng lưu ý 1 số địa điểm check-in đẹp mê mẩn khi du khách đến với đảo Phú Quý như: Vịnh Triều Dương; dốc Phượt; Cột cờ chủ Quyền, Bãi Nhỏ - Bãi Đá đảo Phú Quý (ngắm bình minh); Gành Hang; Hồ Vô Cực; Bè Cá Làng Dương; Mộ Thầy + hồ cá phía sau (nên tới buổi chiều vì sáng ngược nắng); Núi Cao Cát + Chùa Linh Sơn (nên đi buổi chiều); Phong Điện; Bờ kè bãi Lăng; Hòn Tranh…

Dưới đây là loạt ảnh lung linh trong chuyến đi của Khoa tới đảo Phú Quý:



Thiên An

Ảnh: NVCC